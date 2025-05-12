https://ria.ru/20250512/delo-2016518998.html

После гибели жительницы Перми, тело которой нашли на заборе, завели дело

После гибели жительницы Перми, тело которой нашли на заборе, завели дело - РИА Новости, 12.05.2025

После гибели жительницы Перми, тело которой нашли на заборе, завели дело

После гибели девушки, тело которой нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, возбуждено дело об убийстве, пострадавшая скончалась от колотой травмы,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:21:00+03:00

2025-05-12T16:21:00+03:00

2025-05-12T16:28:00+03:00

происшествия

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ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. После гибели девушки, тело которой нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, возбуждено дело об убийстве, пострадавшая скончалась от колотой травмы, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на остром металлическом ограждении (пикообразные пруты) местные жители обнаружили тело 18-летней девушки. Уточнялось, что трагедия могла якобы произойти после преследования молодой пермячки людьми, пригрозившими ей "совершением преступления против половой свободы". После инцидента следователи начали проверку. Сотрудники СК установили, что смерть девушки в ночь на 11 мая у бара в Кировском районе Перми наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. Сейчас следствие продолжается, проверяется версия о возможной причастности к гибели девушки мигрантов. Также проверяется законность установки хозяином общепита металлического ограждения с кольями и соблюдение правил эксплуатации такого объекта. "По факту смерти 18-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Расследование дела, установление обстоятельств и причин гибели девушки в Закамске контролирует прокуратура Кировского района города.Бар, возле которого произошло ЧП, находится на улице Маршала Рыбалко. Заведение по выходным работает до утра.

https://ria.ru/20250425/iznasilovanie--2013428300.html

https://ria.ru/20250508/prigovor-2015732028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)