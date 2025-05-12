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СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме - РИА Новости, 12.05.2025
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14:03 12.05.2025 (обновлено: 14:04 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/delo-2016482748.html
СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме
СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме - РИА Новости, 12.05.2025
СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме
Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя туристической группы горного клуба МГУ, его обвиняют в гибели четверых человек под лавиной в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:03:00+03:00
2025-05-12T14:04:00+03:00
магаданская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя туристической группы горного клуба МГУ, его обвиняют в гибели четверых человек под лавиной в Магаданской области, сообщает СУСК России по региону. В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу. "Следствием установлено, что днем 27 марта 2025 года из-за неправильно выбранной руководителем туристской группы тактики преодоления перевала спровоцированы нарушение целостности снежно-ледового наста и сход лавины. В результате три девушки… и мужчина 1979 года рождения погибли под снегом от асфиксии", - говорится в сообщении. Руководителю туристской группы предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Обвиняемый – один из двух выживших участников группы, получил вывих колена. Как сообщал горный турклуб МГУ, они вдвоем "проводили активные спасательные работы после возникновения ЧС своими силами до момента констатации гибели" их товарищей.
https://ria.ru/20250505/lavina-2014945950.html
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магаданская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Магаданская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме

Выжившего руководителя группы обвинили в гибели 4 туристов под лавиной на Колыме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя туристической группы горного клуба МГУ, его обвиняют в гибели четверых человек под лавиной в Магаданской области, сообщает СУСК России по региону.
В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
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"Следствием установлено, что днем 27 марта 2025 года из-за неправильно выбранной руководителем туристской группы тактики преодоления перевала спровоцированы нарушение целостности снежно-ледового наста и сход лавины. В результате три девушки… и мужчина 1979 года рождения погибли под снегом от асфиксии", - говорится в сообщении.
Руководителю туристской группы предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Обвиняемый – один из двух выживших участников группы, получил вывих колена. Как сообщал горный турклуб МГУ, они вдвоем "проводили активные спасательные работы после возникновения ЧС своими силами до момента констатации гибели" их товарищей.
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