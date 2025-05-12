https://ria.ru/20250512/delo-2016482748.html

СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме

СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме - РИА Новости, 12.05.2025

СК завел дело против руководителя группы с туристами, погибшими на Колыме

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя туристической группы горного клуба МГУ, его обвиняют в гибели четверых человек под лавиной в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:03:00+03:00

2025-05-12T14:03:00+03:00

2025-05-12T14:04:00+03:00

магаданская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя туристической группы горного клуба МГУ, его обвиняют в гибели четверых человек под лавиной в Магаданской области, сообщает СУСК России по региону. В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу. "Следствием установлено, что днем 27 марта 2025 года из-за неправильно выбранной руководителем туристской группы тактики преодоления перевала спровоцированы нарушение целостности снежно-ледового наста и сход лавины. В результате три девушки… и мужчина 1979 года рождения погибли под снегом от асфиксии", - говорится в сообщении. Руководителю туристской группы предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Обвиняемый – один из двух выживших участников группы, получил вывих колена. Как сообщал горный турклуб МГУ, они вдвоем "проводили активные спасательные работы после возникновения ЧС своими силами до момента констатации гибели" их товарищей.

https://ria.ru/20250505/lavina-2014945950.html

https://ria.ru/20250304/burjatija-2002892479.html

магаданская область

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магаданская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество