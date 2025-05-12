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В Дагестане ищут ребенка, упавшего в реку
В Дагестане ищут ребенка, упавшего в реку - РИА Новости, 12.05.2025
В Дагестане ищут ребенка, упавшего в реку
Более 500 человек, в том числе кинолог с собакой, задействованы в поисках малолетнего ребенка, упавшего в реку в Дагестане, сообщается на сайте главного... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:14:00+03:00
2025-05-12T09:14:00+03:00
2025-05-12T09:14:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Более 500 человек, в том числе кинолог с собакой, задействованы в поисках малолетнего ребенка, упавшего в реку в Дагестане, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике. "Поступила информация о том, что в населенном пункте Бежта пропал мальчик 2021 года рождения, по предварительной информации, упал в реку. Для поиска ребенка привлечена группировка в составе 21 человека от МЧС, в том числе кинолог с собакой, 50 человек от МВД, а также местное население около 500 человек", – говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Дагестане ищут ребенка, упавшего в реку
Более 500 человек задействованы в поисках упавшего в реку ребенка в Дагестане