Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики возобновили блокаду в Дорохуске на границе с Украиной
© Getty Images / NurPhoto/Dominika ZarzyckaПольские перевозчики блокируют границу с Украиной
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka
Польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер.
"Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной - ред.) Граница стоит", - написал Меклер в соцсети Х и сопроводил свою запись фото перекрытой дороги, ведущей у пункту пропуска.
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Польские перевозчики заявляли, что намерены заблокировать границу в связи с наплывом конкурентов с Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Также блокада обусловлена многодневной задержкой польских грузовиков на украинской стороне.
В 2024 году польско-украинскую границу несколько раз блокировали польские перевозчики и фермеры.
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