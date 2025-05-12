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Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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16:04 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/blokada-2016514832.html
Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной
Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:04:00+03:00
2025-05-12T16:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер. "Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной - ред.) Граница стоит", - написал Меклер в соцсети Х и сопроводил свою запись фото перекрытой дороги, ведущей у пункту пропуска. Польские перевозчики заявляли, что намерены заблокировать границу в связи с наплывом конкурентов с Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Также блокада обусловлена многодневной задержкой польских грузовиков на украинской стороне. В 2024 году польско-украинскую границу несколько раз блокировали польские перевозчики и фермеры.
https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971595271.html
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной

Польские перевозчики возобновили блокаду в Дорохуске на границе с Украиной

© Getty Images / NurPhoto/Dominika ZarzyckaПольские перевозчики блокируют границу с Украиной
Польские перевозчики блокируют границу с Украиной - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka
Польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер.
"Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной - ред.) Граница стоит", - написал Меклер в соцсети Х и сопроводил свою запись фото перекрытой дороги, ведущей у пункту пропуска.
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Польские перевозчики заявляли, что намерены заблокировать границу в связи с наплывом конкурентов с Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Также блокада обусловлена многодневной задержкой польских грузовиков на украинской стороне.
В 2024 году польско-украинскую границу несколько раз блокировали польские перевозчики и фермеры.
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