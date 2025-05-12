https://ria.ru/20250512/blokada-2016514832.html

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной

Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:04:00+03:00

2025-05-12T16:04:00+03:00

2025-05-12T16:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной, сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Рафал Меклер. "Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной - ред.) Граница стоит", - написал Меклер в соцсети Х и сопроводил свою запись фото перекрытой дороги, ведущей у пункту пропуска. Польские перевозчики заявляли, что намерены заблокировать границу в связи с наплывом конкурентов с Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Также блокада обусловлена многодневной задержкой польских грузовиков на украинской стороне. В 2024 году польско-украинскую границу несколько раз блокировали польские перевозчики и фермеры.

https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971595271.html

https://ria.ru/20250219/platon-2000301197.html

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