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Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов - РИА Новости, 12.05.2025
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09:59 12.05.2025
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Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов - РИА Новости, 12.05.2025
Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:59:00+03:00
2025-05-12T09:59:00+03:00
экономика
биткоин
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.20 мск дешевел на 0,04% за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тысяч долларов за монету впервые с 31 января. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость снижалась также на 0,04% - до 103 898,73 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Биткоин, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.20 мск дешевел на 0,04% за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тысяч долларов за монету впервые с 31 января.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость снижалась также на 0,04% - до 103 898,73 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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