https://ria.ru/20250512/bitkoin-2016430458.html

Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов - РИА Новости, 12.05.2025

Стоимость биткоина поднялась выше 105 тысяч долларов

Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:59:00+03:00

2025-05-12T09:59:00+03:00

2025-05-12T09:59:00+03:00

экономика

биткоин

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник поднималась выше 105 тысяч долларов впервые с 31 января, позднее в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.20 мск дешевел на 0,04% за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тысяч долларов за монету впервые с 31 января. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость снижалась также на 0,04% - до 103 898,73 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://ria.ru/20250424/gosduma-2013247845.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, биткоин, ситуация с курсами валют и ценами на нефть