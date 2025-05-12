https://ria.ru/20250512/biryukov-2016459801.html

Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных

Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных - РИА Новости, 12.05.2025

Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:30:00+03:00

2025-05-12T12:30:00+03:00

2025-05-12T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление 10 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 180 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра сообщил, что работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных. Расшивка швов будет организована на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной - от улицы Потылиха до дома 2Б по Воробьевскому шоссе и на набережной вдоль Проектируемого проезда №1824. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

https://realty.ria.ru/20250512/otoplenie-2015500397.html

https://ria.ru/20250510/moskva-2016214636.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы