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Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных - РИА Новости, 12.05.2025
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Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных
Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных - РИА Новости, 12.05.2025
Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:30:00+03:00
2025-05-12T12:30:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление 10 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 180 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра сообщил, что работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных. Расшивка швов будет организована на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной - от улицы Потылиха до дома 2Б по Воробьевскому шоссе и на набережной вдоль Проектируемого проезда №1824. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
https://realty.ria.ru/20250512/otoplenie-2015500397.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Власти Москвы планируют отремонтировать 10 набережных

Бирюков: специалисты горхозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 10 столичных набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланировано обновление 10 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 180 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра сообщил, что работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных. Расшивка швов будет организована на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной - от улицы Потылиха до дома 2Б по Воробьевскому шоссе и на набережной вдоль Проектируемого проезда №1824.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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