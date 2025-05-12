https://ria.ru/20250512/bilayn-2015291913.html
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств - РИА Новости, 12.05.2025
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств
Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если пользователь PRO-версии "Виртуального помощника"* стал жертвой... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:08:00+03:00
2025-05-12T11:08:00+03:00
2025-05-12T11:08:00+03:00
билайн
вымпелком
сергей анохин
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если пользователь PRO-версии "Виртуального помощника"* стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба компании.Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение билайна (18+) и приложить необходимые документы — никаких лишних условий и сложностей.Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. АО "АльфаСтрахование" вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки с приложением документов. Максимальная сумма компенсации составляет 25 000 рублей в месяц."Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью PRO-версии "Виртуального помощника". Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах", — приводит пресс-служба слова генерального директора билайна Сергея Анохина.Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям PRO-версии "Виртуального помощника" (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись, текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 рублей в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи PRO-версии "Виртуального помощника".Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJU4JytmW*Мошеннические и спам-звонки определяются в ряде мессенджеров с применением специальных алгоритмов без учета предпочтений абонента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, сергей анохин
Билайн, ВымпелКом, Сергей Анохин
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если пользователь PRO-версии "Виртуального помощника"* стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба компании.
Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение билайна (18+) и приложить необходимые документы — никаких лишних условий и сложностей.
Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. АО "АльфаСтрахование" вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки с приложением документов. Максимальная сумма компенсации составляет 25 000 рублей в месяц.
"Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью PRO-версии "Виртуального помощника". Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах", — приводит пресс-служба слова генерального директора билайна Сергея Анохина.
Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям PRO-версии "Виртуального помощника" (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись, текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 рублей в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи PRO-версии "Виртуального помощника".
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJU4JytmW
*Мошеннические и спам-звонки определяются в ряде мессенджеров с применением специальных алгоритмов без учета предпочтений абонента.