https://ria.ru/20250512/bilayn-2015291913.html

Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств - РИА Новости, 12.05.2025

Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если пользователь PRO-версии "Виртуального помощника"* стал жертвой... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:08:00+03:00

2025-05-12T11:08:00+03:00

2025-05-12T11:08:00+03:00

билайн

вымпелком

сергей анохин

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Билайн запустил новый сервис, который помогает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней, если пользователь PRO-версии "Виртуального помощника"* стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба компании.Этот сервис работает для всех банков и делает процесс возврата максимально простым и удобным. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подать заявку через мобильное приложение билайна (18+) и приложить необходимые документы — никаких лишних условий и сложностей.Для возврата денежных средств не нужно ехать в страховую компанию и выполнять дополнительные требования. Достаточно прямо в приложении загрузить два документа: выписку или справку по банковскому счету или карте, с которой было произведено списание, и постановление из полиции. АО "АльфаСтрахование" вернет денежные средства в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки с приложением документов. Максимальная сумма компенсации составляет 25 000 рублей в месяц."Как телеком-оператор мы уже несколько лет активно работаем над защитой клиентов от мошенников, осознавая, что безопасность финансов — это базовая потребность. Для борьбы со злоумышленниками мы используем синергию всех решений нашей компании, создавая надежную защиту для клиентов на каждом этапе — от первого телефонного звонка до момента перевода денег. В связи с этим мы предложили клиентам возможность обезопасить себя и своих близких — родителей и детей — с помощью PRO-версии "Виртуального помощника". Мы сделали процесс возврата денег простым, удобным и адаптированным к реальным жизненным условиям, чтобы клиентам в стрессовой ситуации не пришлось волноваться и разбираться в многочисленных документах", — приводит пресс-служба слова генерального директора билайна Сергея Анохина.Новый уровень безопасности добавился к уже существующим возможностям PRO-версии "Виртуального помощника" (таким как защита от спам-звонков и мошенников даже в мессенджерах; прием звонков помощником, когда неудобно или нет желания говорить; аудиозапись, текстовая расшифровка принятого звонка и дублирование в телеграм). При этом стоимость осталась прежней — 149 рублей в месяц. Воспользоваться новым уровнем защиты могут как новые, так и уже существующие пользователи PRO-версии "Виртуального помощника".Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJU4JytmW*Мошеннические и спам-звонки определяются в ряде мессенджеров с применением специальных алгоритмов без учета предпочтений абонента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, вымпелком, сергей анохин