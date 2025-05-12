https://ria.ru/20250512/bespilotniki-2016427071.html
Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса
Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса - РИА Новости, 12.05.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:40:00+03:00
2025-05-12T09:40:00+03:00
2025-05-12T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что украинские беспилотники были уничтожены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На видео демонстрируется поражение 16 аппаратов противника различных классов. Среди них беспилотники Flyeye, "Фурия", "Мара", "Гор", "Лелека-100", Shark-M, "Домаха".
https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016326853.html
РИА Новости
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Кадры поражения БПЛА ВСУ в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
2025-05-12T09:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса
Минобороны показало кадры уничтожения 16 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации