https://ria.ru/20250512/bespilotniki-2016427071.html

Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса

Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса - РИА Новости, 12.05.2025

Расчеты FPV-дронов уничтожили 16 украинских беспилотников разного класса

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:40:00+03:00

2025-05-12T09:40:00+03:00

2025-05-12T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016425054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1ba743e95b3481b5da97908cdb2eac0.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что украинские беспилотники были уничтожены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На видео демонстрируется поражение 16 аппаратов противника различных классов. Среди них беспилотники Flyeye, "Фурия", "Мара", "Гор", "Лелека-100", Shark-M, "Домаха".

https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016326853.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения БПЛА ВСУ в зоне СВО Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". 2025-05-12T09:40 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность