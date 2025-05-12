https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html

Берлин поддержит Киев на возможных переговорах в Стамбуле

Берлин поддержит Киев на возможных переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025

Берлин поддержит Киев на возможных переговорах в Стамбуле

Германия готова оказать поддержку Украине на возможных переговорах в Стамбуле в четверг, заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:44:00+03:00

2025-05-12T15:44:00+03:00

2025-05-12T15:44:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Германия готова оказать поддержку Украине на возможных переговорах в Стамбуле в четверг, заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. "Есть готовность со стороны федерального правительства присутствовать, в настоящий момент это согласовывается. По существу, речь будет идти о переговорах между Россией и Украиной. Но тем не менее будет предложена поддержка со стороны европейских партнеров", - заявил Корнелиус в ходе брифинга кабмина в понедельник. Отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры в Стамбуле в случае, если прекращение огня не будет достигнуто, представитель кабмина заявил, что решение об этом должна принимать Украина. "Есть четкое предложение России по переговорам с Украиной. Украина должна решить, примет ли она это предложение о переговорах в такой форме", - добавил Корнелиус. В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html

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украина, стамбул, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире