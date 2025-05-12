https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций - РИА Новости, 12.05.2025
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:28:00+03:00
2025-05-12T17:28:00+03:00
2025-05-12T17:28:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов и пресекать попытки мошенничества с целью получения компенсаций за якобы поврежденные обстрелами автомобили. "Уважаемые главы, хотел бы обратить ваше внимание на личные транспортные средства. К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать". Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи", - сказал Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что в социальных сетях появился призыв требовать отселения жителей, иначе после окончания военных действий они останутся жить в старых домах. Он подчеркнул, что в нескольких населенных пунктах начинают формироваться группы, возглавляемые отдельными гражданами, которые пытаются получить государственную помощь без оснований для этого. Гладков также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Глава региона предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения. По его словам, все случаи с признаками мошенничества необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250305/gubernator-2003177666.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9edc02268b0d630ac00a38e2d17b8333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
Гладков привел примеры мошенничества белгородцев с автомобилями ради компенсаций
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов и пресекать попытки мошенничества с целью получения компенсаций за якобы поврежденные обстрелами автомобили.
"Уважаемые главы, хотел бы обратить ваше внимание на личные транспортные средства. К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать". Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи", - сказал Гладков
в ходе совещания, трансляция которого велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что в социальных сетях появился призыв требовать отселения жителей, иначе после окончания военных действий они останутся жить в старых домах. Он подчеркнул, что в нескольких населенных пунктах начинают формироваться группы, возглавляемые отдельными гражданами, которые пытаются получить государственную помощь без оснований для этого.
Гладков также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Глава региона предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения. По его словам, все случаи с признаками мошенничества необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.