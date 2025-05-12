https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html

Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций

Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций - РИА Новости, 12.05.2025

Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:28:00+03:00

2025-05-12T17:28:00+03:00

2025-05-12T17:28:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg

БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов и пресекать попытки мошенничества с целью получения компенсаций за якобы поврежденные обстрелами автомобили. "Уважаемые главы, хотел бы обратить ваше внимание на личные транспортные средства. К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать". Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи", - сказал Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что в социальных сетях появился призыв требовать отселения жителей, иначе после окончания военных действий они останутся жить в старых домах. Он подчеркнул, что в нескольких населенных пунктах начинают формироваться группы, возглавляемые отдельными гражданами, которые пытаются получить государственную помощь без оснований для этого. Гладков также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Глава региона предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения. По его словам, все случаи с признаками мошенничества необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250305/gubernator-2003177666.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, общество