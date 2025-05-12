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Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций - РИА Новости, 12.05.2025
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17:28 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/belgorod-2016544655.html
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций - РИА Новости, 12.05.2025
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:28:00+03:00
2025-05-12T17:28:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов и пресекать попытки мошенничества с целью получения компенсаций за якобы поврежденные обстрелами автомобили. "Уважаемые главы, хотел бы обратить ваше внимание на личные транспортные средства. К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать". Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи", - сказал Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что в социальных сетях появился призыв требовать отселения жителей, иначе после окончания военных действий они останутся жить в старых домах. Он подчеркнул, что в нескольких населенных пунктах начинают формироваться группы, возглавляемые отдельными гражданами, которые пытаются получить государственную помощь без оснований для этого. Гладков также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Глава региона предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения. По его словам, все случаи с признаками мошенничества необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250305/gubernator-2003177666.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал о мошенничестве белгородцев с машинами ради компенсаций

Гладков привел примеры мошенничества белгородцев с автомобилями ради компенсаций

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал от глав администраций усилить контроль за сохранностью личного транспорта жителей приграничных районов и пресекать попытки мошенничества с целью получения компенсаций за якобы поврежденные обстрелами автомобили.
"Уважаемые главы, хотел бы обратить ваше внимание на личные транспортные средства. К сожалению, я сам слышал разговоры родственников: "Наши населенные пункты обстреливаются, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют, хотя бы деньги получим. Машина старая, никуда не деть, не продать". Поэтому у меня есть одна просьба: через подомовые обходы требовать, чтобы личный транспорт убирали в гаражи", - сказал Гладков в ходе совещания, трансляция которого велась на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что в социальных сетях появился призыв требовать отселения жителей, иначе после окончания военных действий они останутся жить в старых домах. Он подчеркнул, что в нескольких населенных пунктах начинают формироваться группы, возглавляемые отдельными гражданами, которые пытаются получить государственную помощь без оснований для этого.
Гладков также рассказал о случае, когда жители пытались выдать найденный FPV-дрон за доказательство обстрела их автомобиля. Глава региона предупредил, что за подобные мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что власти намерены помогать жителям, оказавшимся в сложной ситуации, но будут пресекать попытки незаконного обогащения. По его словам, все случаи с признаками мошенничества необходимо документировать и передавать в правоохранительные органы.
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