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В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года - РИА Новости, 12.05.2025
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16:33 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/belgorod-2016527163.html
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года - РИА Новости, 12.05.2025
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года
Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:33:00+03:00
2025-05-12T16:33:00+03:00
общество
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от атаки ВСУ ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости. На памятном месте Гладков, Демидов, председатель облдумы Юрий Клепиков, руководитель регионального МЧС Сергей Потапов и другие представители власти вместе с неравнодушными гражданами пришли отдать дань памяти погибшим. Мемориал украшен большими плюшевыми медведями, окруженными множеством других игрушек, а в центре установлены фотографии, икона, цветы и свечи. Губернатор не стал делать заявление для прессы, но обсудил с присутствующими жителями вопросы восстановления дома. В ходе обсуждения были согласованы работы по капитальному ремонту, включая отделку и планировку, с регулярными встречами инициативной группы жильцов и строителей. "Мы же идем по какому пути, не то, чтобы взять стандартизированную отделку и уйти. Мы, исходя из наших возможностей, все-таки пытаемся восстановить жилье, которое было", - сказал Гладков. Жительница поврежденного дома, проживающая в седьмом подъезде, в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идёт быстро и к сентябрю планируется завершение работ. "Я так слышала через своих знакомых, что к сентябрю. Все идет быстро. Вокруг дома всегда чисто, можно сказать, порядок. Сотрудники убирают вовремя все. Надеемся, что все будет хорошо. Ждем мира", - добавила женщина. В настоящее время еще ведутся восстановительные работы. Второй и третий подъезды находятся на стадии строительства: возводится каркас дома, устанавливаются блоки, окна и заливаются конструкции на уровне десятого этажа. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушился второй и третий подъезды, это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Акция памяти жертв атаки ВСУ на Белгород в 2024 году
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ на город, произошедшей год назад, передает корреспондент РИА Новости. Тогда, 12 мая 2024-го, в результате обстрела ВСУ в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды – это 89 квартир. Погибли 17 человек. К народному мемориалу у этого дома возложили цветы губернатор Гладков, мэр Демидов и многие другие. Жительница поврежденного дома в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идет быстро – завершить работы планируется уже к сентябрю.
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общество, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Общество, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года

Губернатор Гладков возложил цветы к мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от атаки ВСУ ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости.
На памятном месте Гладков, Демидов, председатель облдумы Юрий Клепиков, руководитель регионального МЧС Сергей Потапов и другие представители власти вместе с неравнодушными гражданами пришли отдать дань памяти погибшим. Мемориал украшен большими плюшевыми медведями, окруженными множеством других игрушек, а в центре установлены фотографии, икона, цветы и свечи.
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Губернатор не стал делать заявление для прессы, но обсудил с присутствующими жителями вопросы восстановления дома. В ходе обсуждения были согласованы работы по капитальному ремонту, включая отделку и планировку, с регулярными встречами инициативной группы жильцов и строителей. "Мы же идем по какому пути, не то, чтобы взять стандартизированную отделку и уйти. Мы, исходя из наших возможностей, все-таки пытаемся восстановить жилье, которое было", - сказал Гладков.
Жительница поврежденного дома, проживающая в седьмом подъезде, в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идёт быстро и к сентябрю планируется завершение работ. "Я так слышала через своих знакомых, что к сентябрю. Все идет быстро. Вокруг дома всегда чисто, можно сказать, порядок. Сотрудники убирают вовремя все. Надеемся, что все будет хорошо. Ждем мира", - добавила женщина.
В настоящее время еще ведутся восстановительные работы. Второй и третий подъезды находятся на стадии строительства: возводится каркас дома, устанавливаются блоки, окна и заливаются конструкции на уровне десятого этажа.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушился второй и третий подъезды, это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
 
ОбществоБелгородВячеслав ГладковВалентин ДемидовЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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