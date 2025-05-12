https://ria.ru/20250512/belgorod-2016527163.html
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года - РИА Новости, 12.05.2025
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года
Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:33:00+03:00
2025-05-12T16:33:00+03:00
2025-05-12T16:33:00+03:00
общество
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016519427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fee57f6ba8a1bfc6923605e5d04d3592.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от атаки ВСУ ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости. На памятном месте Гладков, Демидов, председатель облдумы Юрий Клепиков, руководитель регионального МЧС Сергей Потапов и другие представители власти вместе с неравнодушными гражданами пришли отдать дань памяти погибшим. Мемориал украшен большими плюшевыми медведями, окруженными множеством других игрушек, а в центре установлены фотографии, икона, цветы и свечи. Губернатор не стал делать заявление для прессы, но обсудил с присутствующими жителями вопросы восстановления дома. В ходе обсуждения были согласованы работы по капитальному ремонту, включая отделку и планировку, с регулярными встречами инициативной группы жильцов и строителей. "Мы же идем по какому пути, не то, чтобы взять стандартизированную отделку и уйти. Мы, исходя из наших возможностей, все-таки пытаемся восстановить жилье, которое было", - сказал Гладков. Жительница поврежденного дома, проживающая в седьмом подъезде, в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идёт быстро и к сентябрю планируется завершение работ. "Я так слышала через своих знакомых, что к сентябрю. Все идет быстро. Вокруг дома всегда чисто, можно сказать, порядок. Сотрудники убирают вовремя все. Надеемся, что все будет хорошо. Ждем мира", - добавила женщина. В настоящее время еще ведутся восстановительные работы. Второй и третий подъезды находятся на стадии строительства: возводится каркас дома, устанавливаются блоки, окна и заливаются конструкции на уровне десятого этажа. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушился второй и третий подъезды, это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016519427_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70028614295b8ffd1519f08ad24aed39.jpg
Акция памяти жертв атаки ВСУ на Белгород в 2024 году
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ на город, произошедшей год назад, передает корреспондент РИА Новости. Тогда, 12 мая 2024-го, в результате обстрела ВСУ в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды – это 89 квартир. Погибли 17 человек. К народному мемориалу у этого дома возложили цветы губернатор Гладков, мэр Демидов и многие другие. Жительница поврежденного дома в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идет быстро – завершить работы планируется уже к сентябрю.
2025-05-12T16:33
true
PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Общество, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года
Губернатор Гладков возложил цветы к мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от атаки ВСУ ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости.
На памятном месте Гладков
, Демидов
, председатель облдумы Юрий Клепиков
, руководитель регионального МЧС
Сергей Потапов и другие представители власти вместе с неравнодушными гражданами пришли отдать дань памяти погибшим. Мемориал украшен большими плюшевыми медведями, окруженными множеством других игрушек, а в центре установлены фотографии, икона, цветы и свечи.
Губернатор не стал делать заявление для прессы, но обсудил с присутствующими жителями вопросы восстановления дома. В ходе обсуждения были согласованы работы по капитальному ремонту, включая отделку и планировку, с регулярными встречами инициативной группы жильцов и строителей. "Мы же идем по какому пути, не то, чтобы взять стандартизированную отделку и уйти. Мы, исходя из наших возможностей, все-таки пытаемся восстановить жилье, которое было", - сказал Гладков.
Жительница поврежденного дома, проживающая в седьмом подъезде, в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идёт быстро и к сентябрю планируется завершение работ. "Я так слышала через своих знакомых, что к сентябрю. Все идет быстро. Вокруг дома всегда чисто, можно сказать, порядок. Сотрудники убирают вовремя все. Надеемся, что все будет хорошо. Ждем мира", - добавила женщина.
В настоящее время еще ведутся восстановительные работы. Второй и третий подъезды находятся на стадии строительства: возводится каркас дома, устанавливаются блоки, окна и заливаются конструкции на уровне десятого этажа.
Белгород
12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушился второй и третий подъезды, это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.