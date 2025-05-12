https://ria.ru/20250512/belgorod-2016527163.html

В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года

В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года - РИА Новости, 12.05.2025

В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ 12 мая 2024 года

Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:33:00+03:00

2025-05-12T16:33:00+03:00

2025-05-12T16:33:00+03:00

общество

белгород

вячеслав гладков

валентин демидов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов и другие официальные лица возложили цветы к народному мемориалу у дома на улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от атаки ВСУ ровно год назад, передает корреспондент РИА Новости. На памятном месте Гладков, Демидов, председатель облдумы Юрий Клепиков, руководитель регионального МЧС Сергей Потапов и другие представители власти вместе с неравнодушными гражданами пришли отдать дань памяти погибшим. Мемориал украшен большими плюшевыми медведями, окруженными множеством других игрушек, а в центре установлены фотографии, икона, цветы и свечи. Губернатор не стал делать заявление для прессы, но обсудил с присутствующими жителями вопросы восстановления дома. В ходе обсуждения были согласованы работы по капитальному ремонту, включая отделку и планировку, с регулярными встречами инициативной группы жильцов и строителей. "Мы же идем по какому пути, не то, чтобы взять стандартизированную отделку и уйти. Мы, исходя из наших возможностей, все-таки пытаемся восстановить жилье, которое было", - сказал Гладков. Жительница поврежденного дома, проживающая в седьмом подъезде, в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идёт быстро и к сентябрю планируется завершение работ. "Я так слышала через своих знакомых, что к сентябрю. Все идет быстро. Вокруг дома всегда чисто, можно сказать, порядок. Сотрудники убирают вовремя все. Надеемся, что все будет хорошо. Ждем мира", - добавила женщина. В настоящее время еще ведутся восстановительные работы. Второй и третий подъезды находятся на стадии строительства: возводится каркас дома, устанавливаются блоки, окна и заливаются конструкции на уровне десятого этажа. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушился второй и третий подъезды, это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

белгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция памяти жертв атаки ВСУ на Белгород в 2024 году В Белгороде почтили память жертв атаки ВСУ на город, произошедшей год назад, передает корреспондент РИА Новости. Тогда, 12 мая 2024-го, в результате обстрела ВСУ в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды – это 89 квартир. Погибли 17 человек. К народному мемориалу у этого дома возложили цветы губернатор Гладков, мэр Демидов и многие другие. Жительница поврежденного дома в беседе с РИА Новости отметила хорошую работу властей и строителей, благодаря которым восстановление идет быстро – завершить работы планируется уже к сентябрю. 2025-05-12T16:33 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины