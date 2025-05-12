https://ria.ru/20250512/bastrykin-2016404084.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата" - РИА Новости, 12.05.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:41:00+03:00
2025-05-12T01:41:00+03:00
2025-05-12T10:41:00+03:00
в мире
россия
таллин
эстония
александр бастрыкин
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016360851_0:48:1170:706_1920x0_80_0_0_37a28b1e2e658cd4f16fe0763a44cf10.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает СК РФ. Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры. "Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК России. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/zhiteli-2015979203.html
https://ria.ru/20250511/latviya-2016394535.html
россия
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016360851_83:0:1087:753_1920x0_80_0_0_f34363b65140227959d770cdc2f774da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таллин, эстония, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Таллин, Эстония, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения Бронзового солдата в Таллине
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает СК РФ.
Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК России.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.