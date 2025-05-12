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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата" - РИА Новости, 12.05.2025
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01:41 12.05.2025 (обновлено: 10:41 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/bastrykin-2016404084.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата" - РИА Новости, 12.05.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:41:00+03:00
2025-05-12T10:41:00+03:00
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает СК РФ. Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры. "Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК России. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/zhiteli-2015979203.html
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в мире, россия, таллин, эстония, александр бастрыкин, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Таллин, Эстония, Александр Бастрыкин, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения "Бронзового солдата"

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения Бронзового солдата в Таллине

© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье/TelegramНеизвестные осквернили "Бронзового солдата" в Таллине
Неизвестные осквернили Бронзового солдата в Таллине - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
Неизвестные осквернили "Бронзового солдата" в Таллине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает СК РФ.
Ранее издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что на кладбище Сил обороны в Таллине вандалы изрисовали белой краской монумент "Бронзового солдата". Кроме того, злоумышленники нанесли надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры.
Монумент Павшим во Второй мировой войне на Военном кладбище в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Таллина несут цветы к памятнику Воину-Освободителю
9 мая, 11:18
"Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением "Бронзового солдата" - памятника Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков... и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале СК России.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Латвии возбудили более 60 уголовных дел за празднование Дня Победы
Вчера, 22:38
 
В миреРоссияТаллинЭстонияАлександр БастрыкинМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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