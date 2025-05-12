https://ria.ru/20250512/balonchik-2016483692.html
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело - РИА Новости, 12.05.2025
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело
Полиция в Москве задержала 25-летнего пьяного приезжего, распылившего баллончик на сотрудника метро на станции "Таганская", возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:09:00+03:00
2025-05-12T14:09:00+03:00
2025-05-12T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Полиция в Москве задержала 25-летнего пьяного приезжего, распылившего баллончик на сотрудника метро на станции "Таганская", возбуждено дело о хулиганстве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в хулиганстве, который распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону сотрудника службы безопасности", - написала Волк в Telegram-канале. По данным Волк, ранним утром двое мужчин, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти через турникет на станции "Таганская" Кольцевой линии без оплаты проезда. Один из злоумышленников успел перепрыгнуть через ограждение, когда подоспели сотрудники службы безопасности и сделали замечание. В ответ нарушитель распылил в лицо представителя столичного метрополитена содержимое аэрозольного баллончика. "Пострадавший обратился в медицинскую организацию за помощью. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает", - уточнила она. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Воронежской области. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет, сейчас он под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20250419/napadenie-2012265343.html
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россия, москва, воронежская область, ирина волк, московский метрополитен, общество
Россия, Москва, Воронежская область, Ирина Волк, Московский метрополитен, Общество
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело
На мужчину, распылившего баллончик на сотрудника метро в Москве, завели дело