https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе - РИА Новости, 12.05.2025
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе
Уголовное дело о хулиганстве возбудили на 16-летнего подростка, который распылил газ из перцового баллончика в автобусе в Кирове, сообщило региональное... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:57:00+03:00
2025-05-12T15:57:00+03:00
2025-05-12T15:57:00+03:00
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киров
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на 16-летнего подростка, который распылил газ из перцового баллончика в автобусе в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее Кировское автотранспортное предприятие опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с камеры наблюдения, где видно, как вошедшая в автобус маршрута №54 компания молодых людей стала вести себя вызывающе по отношению к пассажирам. На их защиту встал водитель. После этого один из подростков, выйдя из автобуса, распылил газ из перцового баллончика через форточку. Пассажирам пришлось срочно покинуть салон автобуса, закрывая лица рукавами и платками. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. "В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, киров, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе, на него завели дело