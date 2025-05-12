Рейтинг@Mail.ru
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе - РИА Новости, 12.05.2025
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе
Уголовное дело о хулиганстве возбудили на 16-летнего подростка, который распылил газ из перцового баллончика в автобусе в Кирове, сообщило региональное... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:57:00+03:00
2025-05-12T15:57:00+03:00
россия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на 16-летнего подростка, который распылил газ из перцового баллончика в автобусе в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее Кировское автотранспортное предприятие опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с камеры наблюдения, где видно, как вошедшая в автобус маршрута №54 компания молодых людей стала вести себя вызывающе по отношению к пассажирам. На их защиту встал водитель. После этого один из подростков, выйдя из автобуса, распылил газ из перцового баллончика через форточку. Пассажирам пришлось срочно покинуть салон автобуса, закрывая лица рукавами и платками. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. "В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20250512/balonchik-2016483692.html
россия
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киров, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе

В Кирове подросток распылил перцовый баллончик в автобусе, на него завели дело

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на 16-летнего подростка, который распылил газ из перцового баллончика в автобусе в Кирове, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее Кировское автотранспортное предприятие опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с камеры наблюдения, где видно, как вошедшая в автобус маршрута №54 компания молодых людей стала вести себя вызывающе по отношению к пассажирам. На их защиту встал водитель. После этого один из подростков, выйдя из автобуса, распылил газ из перцового баллончика через форточку. Пассажирам пришлось срочно покинуть салон автобуса, закрывая лица рукавами и платками. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента.
"В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Пьяный мужчина распылил баллончик на сотрудника метро в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело
Вчера, 14:09
 
РоссияКировСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала