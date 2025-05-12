https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html

В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем

В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 12.05.2025

В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем

Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:50:00+03:00

2025-05-12T16:50:00+03:00

2025-05-12T16:53:00+03:00

происшествия

кировская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016532175_0:71:892:573_1920x0_80_0_0_a6368f69a3b7bae1e574136249c3aaf9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД по региону. ДТП произошло в понедельник в 14.30 мск на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого в городе Яранск. "Произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля Jac. В автобусе находились 14 детей, которые возвращались из школы по местам жительства. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получила 48-летняя женщина - пассажир автобуса, которая сопровождала детей", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины аварии.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995179162.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область