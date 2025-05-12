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В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 12.05.2025
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16:50 12.05.2025 (обновлено: 16:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/avtobus-2016531699.html
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 12.05.2025
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем
Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:50:00+03:00
2025-05-12T16:53:00+03:00
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД по региону. ДТП произошло в понедельник в 14.30 мск на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого в городе Яранск. "Произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля Jac. В автобусе находились 14 детей, которые возвращались из школы по местам жительства. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получила 48-летняя женщина - пассажир автобуса, которая сопровождала детей", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины аварии.
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происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем

В Кировской области школьный автобус с 14 детьми столкнулся с автомобилем

© Фото : Госавтоинспекция Кировской области gibdd.43/TelegramМесто столкновения школьного автобуса и автомобиля в Кировской области
Место столкновения школьного автобуса и автомобиля в Кировской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Кировской области gibdd.43/Telegram
Место столкновения школьного автобуса и автомобиля в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД по региону.
ДТП произошло в понедельник в 14.30 мск на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого в городе Яранск.
"Произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля Jac. В автобусе находились 14 детей, которые возвращались из школы по местам жительства. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получила 48-летняя женщина - пассажир автобуса, которая сопровождала детей", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины аварии.
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах
23 января, 17:03
 
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