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В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 12.05.2025
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем
Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:50:00+03:00
2025-05-12T16:50:00+03:00
2025-05-12T16:53:00+03:00
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Перевозивший детей школьный автобус столкнулся с автомобилем в Кировской области, ученики не пострадали, травмирована сопровождавшая их женщина, сообщает ГИБДД по региону. ДТП произошло в понедельник в 14.30 мск на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого в городе Яранск. "Произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля Jac. В автобусе находились 14 детей, которые возвращались из школы по местам жительства. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получила 48-летняя женщина - пассажир автобуса, которая сопровождала детей", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, уточняются причины аварии.
https://ria.ru/20250123/dtp-1995179162.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области школьный автобус столкнулся с автомобилем
В Кировской области школьный автобус с 14 детьми столкнулся с автомобилем