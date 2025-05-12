https://ria.ru/20250512/argentina-2016407774.html

В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой

В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой - РИА Новости, 12.05.2025

В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой

Коробки с нацистской пропагандой были найдены в подвале Верховного суда Аргентины, сообщила газета Perfil. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:48:00+03:00

2025-05-12T03:48:00+03:00

2025-05-12T03:48:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Коробки с нацистской пропагандой были найдены в подвале Верховного суда Аргентины, сообщила газета Perfil. "Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами... Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине", - отмечает СМИ. Как удалось выяснить, эти материалы были присланы германским посольством из Токио 20 июня 1941 года, в разгар Второй мировой войны. Дипломатическое представительство Германии тогда заявило, что в 83 тюках, прибывших из Японии, - личные вещи сотрудников. Несмотря на это, груз был задержан. Представители таможни и МИД вскрыли наугад пять коробок и обнаружили в них открытки, фотографии и пропагандистские материалы немецкого режима. Федеральный судья столичного суда распорядился изъять коробки, а дело было передано в Верховный суд, поскольку в нем затрагивались интересы другой страны. С тех пор материалы остались в суде.

https://ria.ru/20250511/eykhman-2015579046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, токио, германия, адольф гитлер