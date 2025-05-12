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В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой - РИА Новости, 12.05.2025
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03:48 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/argentina-2016407774.html
В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой
В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой - РИА Новости, 12.05.2025
В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой
Коробки с нацистской пропагандой были найдены в подвале Верховного суда Аргентины, сообщила газета Perfil. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:48:00+03:00
2025-05-12T03:48:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Коробки с нацистской пропагандой были найдены в подвале Верховного суда Аргентины, сообщила газета Perfil. "Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами... Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине", - отмечает СМИ. Как удалось выяснить, эти материалы были присланы германским посольством из Токио 20 июня 1941 года, в разгар Второй мировой войны. Дипломатическое представительство Германии тогда заявило, что в 83 тюках, прибывших из Японии, - личные вещи сотрудников. Несмотря на это, груз был задержан. Представители таможни и МИД вскрыли наугад пять коробок и обнаружили в них открытки, фотографии и пропагандистские материалы немецкого режима. Федеральный судья столичного суда распорядился изъять коробки, а дело было передано в Верховный суд, поскольку в нем затрагивались интересы другой страны. С тех пор материалы остались в суде.
https://ria.ru/20250511/eykhman-2015579046.html
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в мире, аргентина, токио, германия, адольф гитлер
В мире, Аргентина, Токио, Германия, Адольф Гитлер
В подвале Верховного суда Аргентины нашли коробки с нацистской пропагандой

Верховный суд Аргентины нашел в архиве коробки с нацистской пропагандой

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Коробки с нацистской пропагандой были найдены в подвале Верховного суда Аргентины, сообщила газета Perfil.
"Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами... Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине", - отмечает СМИ.
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Как удалось выяснить, эти материалы были присланы германским посольством из Токио 20 июня 1941 года, в разгар Второй мировой войны. Дипломатическое представительство Германии тогда заявило, что в 83 тюках, прибывших из Японии, - личные вещи сотрудников. Несмотря на это, груз был задержан. Представители таможни и МИД вскрыли наугад пять коробок и обнаружили в них открытки, фотографии и пропагандистские материалы немецкого режима.
Федеральный судья столичного суда распорядился изъять коробки, а дело было передано в Верховный суд, поскольку в нем затрагивались интересы другой страны. С тех пор материалы остались в суде.
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В миреАргентинаТокиоГерманияАдольф Гитлер
 
 
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