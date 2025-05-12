https://ria.ru/20250512/arest-2016474573.html
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест - РИА Новости, 12.05.2025
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:28:00+03:00
2025-05-12T13:28:00+03:00
2025-05-12T13:28:00+03:00
курская область
москва
алексей дедов
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011898860_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_8b54f4c1c18a3a21f1096b07cabe0732.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Смирнова и его бывшего зама Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
курская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011898860_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_91cd7ee323c4c200a5c5d382556b531c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, москва, алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество
Курская область, Москва, Алексей Дедов, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Общество
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест
Защита бывшего первого замглавы Курской области Дедова обжаловала его арест