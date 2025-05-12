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Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест - РИА Новости, 12.05.2025
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13:28 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/arest-2016474573.html
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест - РИА Новости, 12.05.2025
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:28:00+03:00
2025-05-12T13:28:00+03:00
курская область
москва
алексей дедов
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Смирнова и его бывшего зама Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
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курская область, москва, алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество
Курская область, Москва, Алексей Дедов, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Общество
Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест

Защита бывшего первого замглавы Курской области Дедова обжаловала его арест

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлексей Дедов в зале суда
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Алексей Дедов в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Экс-замглавы Брянской области получал взятки через сына
10 мая, 03:02
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Смирнова и его бывшего зама Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке
1 мая, 06:17
 
Курская областьМоскваАлексей ДедовИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаОбщество
 
 
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