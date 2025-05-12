https://ria.ru/20250512/arest-2016474573.html

Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест

Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест - РИА Новости, 12.05.2025

Защита бывшего первого замгубернатора Курской области обжаловала его арест

Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:28:00+03:00

2025-05-12T13:28:00+03:00

2025-05-12T13:28:00+03:00

курская область

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ирина волк

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова обжаловала его арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Смирнова и его бывшего зама Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

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курская область, москва, алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество