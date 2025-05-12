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В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате - РИА Новости, 12.05.2025
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06:13 12.05.2025 (обновлено: 11:38 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/arest-2016412701.html
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате - РИА Новости, 12.05.2025
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Кузбассу. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:13:00+03:00
2025-05-12T11:38:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Кузбассу."Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации Легион "Свобода России"* для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области", — рассказали в пресс-службе ведомства.В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".Собеседник агентства подчеркнул, что подозреваемого арестовали.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250507/terakty-2015493221.html
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новокузнецк
россия
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происшествия, новокузнецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кемеровская область
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате

В Новокузнецке задержали подростка, готовившего теракт в военкомате

© УФСБ по КузбассуВ Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© УФСБ по Кузбассу
В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате
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КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Кузбассу.
"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации Легион "Свобода России"* для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области", — рассказали в пресс-службе ведомства.
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В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".
Собеседник агентства подчеркнул, что подозреваемого арестовали.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияНовокузнецкРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кемеровская область
 
 
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