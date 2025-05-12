https://ria.ru/20250512/arest-2016412701.html

В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате

В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате - РИА Новости, 12.05.2025

В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего теракт в военкомате

В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Кузбассу. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:13:00+03:00

2025-05-12T06:13:00+03:00

2025-05-12T11:38:00+03:00

происшествия

новокузнецк

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. В Новокузнецке задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в военкомате, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Кузбассу."Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации Легион "Свобода России"* для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области", — рассказали в пресс-службе ведомства.В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту".Собеседник агентства подчеркнул, что подозреваемого арестовали.* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/terakty-2015493221.html

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новокузнецк

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область