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Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть - РИА Новости, 12.05.2025
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
Генеральное консульство (ГК) РФ в Анталье контактирует с матерью россиянина, по сообщениям СМИ пережившего клиническую смерть после инцидента в отеле,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:58:00+03:00
2025-05-12T11:58:00+03:00
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СТАМБУЛ, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство (ГК) РФ в Анталье контактирует с матерью россиянина, по сообщениям СМИ пережившего клиническую смерть после инцидента в отеле, планируется беседа с руководством больницы относительно возможности медицинской эвакуации пострадавшего в РФ, сообщили РИА Новости в ГК."Генконсульство России в Анталье проинформировано о данном трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего", - сообщили в дипломатическом представительстве."Сотрудник генконсульства планирует в ближайшее время посетить россиянина в больнице и провести беседу с руководством больницы относительно дальнейшего лечения и возможности медицинской эвакуации на родину", - отметили в ГК.Telegram-канал Shot ранее сообщил, что 29-летний Никита Чистокистов из Москвы якобы пережил клиническую смерть в Турции после того, как прыгнул с пирса пятизвёздочного отеля, сейчас он в коме. Ожидается, что врачи сделают пострадавшему вторую операцию, лечение, по предварительным подсчётам, будет стоить около 20 тысяч долларов.Канал утверждает со ссылкой на родственников пострадавшего, что отель и турфирма отказали в помощи, страховая компания не стала компенсировать расходы.
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анталья (провинция), россия, в мире, москва
Анталья (провинция), Россия, В мире, Москва
Консульство в Анталье рассказало о туристе, пережившем клиническую смерть
Генконсульство в Анталье знает о россиянине, пережившем клиническую смерть