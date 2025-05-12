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Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 12.05.2025
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05:53 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/amirov-2016411104.html
Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин"
Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 12.05.2025
Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин"
Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в ИК-6 "Черный Дельфин" по делу об организации убийства следователя, подал десятки исков, в РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:53:00+03:00
2025-05-12T05:53:00+03:00
происшествия
россия
саид амиров
северо-кавказский окружной военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в ИК-6 "Черный Дельфин" по делу об организации убийства следователя, подал десятки исков, в которых просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания в колонии, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе. Иски разного рода он начал подавать в 2017 году. Все они так или иначе связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности Амирова – он прикован к коляске, говорится в документах. В одном из первых заявлений экс-мэр просил признать незаконным решение администрации ИК о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, склонного к совершению суицида и членовредительства, изучающего, пропагандирующего и исповедующего экстремистскую идеологию. После этого он жаловался на неудачное устройство комнаты для свиданий с адвокатами, исключающее свободный обмен документами. Существенная череда исков связана с питанием в колонии. Амиров указывал, что ему из-за состояния здоровья положены некоторые послабления, но в колонии это якобы не учитывали. Бывший градоначальник оспаривал изъятие у него ряда продуктов и снижение объема дополнительных передач с лечебным питанием (в него входят овощи, фрукты, кисломолочные продукты, сыр). Также он просил выдать ему спортивный инвентарь, разрешить радиоприемник, оспаривал изъятие часов-будильника и самодельных гантелей, жаловался на то, что оборудование камеры и колонии в целом не приспособлено под инвалида-колясочника, сетовал на нехватку свежего воздуха в камере, слабое естественное освещение, сырость и табачный дым. В удовлетворении вышеуказанных исков Амирову было отказано, порой он сам отказывался от исков, но в некоторых случаях добивался успеха. Так, суд по его заявлению обязал колонию обеспечить осужденному возможность использования антенны общего пользования, просмотра по своему выбору обязательных общедоступных телеканалов в установленное распорядком дня время. Он же оспорил бездействие администрации ИК, из-за которого ему не представляли продукты питания из магазина исправительного учреждения. Всего было подано несколько десятков заявлений, последнее из которых – осенью 2024 года.
https://ria.ru/20240423/fsin-1941761251.html
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происшествия, россия, саид амиров, северо-кавказский окружной военный суд, следственный комитет россии (ск рф), махачкала
Происшествия, Россия, Саид Амиров, Северо-Кавказский окружной военный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Махачкала
Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии "Черный дельфин"

Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров просит улучшить условия в ИК-6

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЭкс-мэр Махачкалы Саид Амирова
Экс-мэр Махачкалы Саид Амирова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Экс-мэр Махачкалы Саид Амирова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в ИК-6 "Черный Дельфин" по делу об организации убийства следователя, подал десятки исков, в которых просил улучшить питание, лечение и другие условия его содержания в колонии, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом. Верховный суд оставил приговор в силе.
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Иски разного рода он начал подавать в 2017 году. Все они так или иначе связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности Амирова – он прикован к коляске, говорится в документах.
В одном из первых заявлений экс-мэр просил признать незаконным решение администрации ИК о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, склонного к совершению суицида и членовредительства, изучающего, пропагандирующего и исповедующего экстремистскую идеологию. После этого он жаловался на неудачное устройство комнаты для свиданий с адвокатами, исключающее свободный обмен документами.
Существенная череда исков связана с питанием в колонии. Амиров указывал, что ему из-за состояния здоровья положены некоторые послабления, но в колонии это якобы не учитывали. Бывший градоначальник оспаривал изъятие у него ряда продуктов и снижение объема дополнительных передач с лечебным питанием (в него входят овощи, фрукты, кисломолочные продукты, сыр).
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Также он просил выдать ему спортивный инвентарь, разрешить радиоприемник, оспаривал изъятие часов-будильника и самодельных гантелей, жаловался на то, что оборудование камеры и колонии в целом не приспособлено под инвалида-колясочника, сетовал на нехватку свежего воздуха в камере, слабое естественное освещение, сырость и табачный дым.
В удовлетворении вышеуказанных исков Амирову было отказано, порой он сам отказывался от исков, но в некоторых случаях добивался успеха. Так, суд по его заявлению обязал колонию обеспечить осужденному возможность использования антенны общего пользования, просмотра по своему выбору обязательных общедоступных телеканалов в установленное распорядком дня время. Он же оспорил бездействие администрации ИК, из-за которого ему не представляли продукты питания из магазина исправительного учреждения.
Всего было подано несколько десятков заявлений, последнее из которых – осенью 2024 года.
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