Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 12.05.2025 (обновлено: 10:59 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/albaniya-2016421005.html
Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент
Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 12.05.2025
Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент
Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:46:00+03:00
2025-05-12T10:59:00+03:00
в мире
авто
албания
тирана (город)
эди рама
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016442691_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_030c51a0d69ad65ec14e09c712c3d524.jpg
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В воскресенье в Албании состоялись выборы в парламент. Всего на 140 мест в заксобрании претендуют 53 партии и 3 предвыборных коалиции, фавориты - правящая СП премьера Эди Рамы и Демократическая партия (ДП) бывшего президента и экс-премьера Сали Бериша. Правом голоса обладали 3,7 миллиона албанских граждан. Согласно опубликованным обработанным данным с 1273 из 5225 участков, премьерская партия получает 52,95% поддержки, крупнейшая оппозиционная ДП - 34,11% в парламенте. Остальные партии и движения отстают с большим отрывом - 3,76% получает Социал-демократическая партия и 3,48% - движение NISMA, остальные ещё меньше и претендуют на один-два-три мандата. Явка в воскресенье была низкой. Согласно обнародованным на брифинге данным ЦИК, проголосовали 41,6% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах четыре года назад. Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – 3 мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%. За ходом голосования наблюдают миссии из 19 государств, а также наблюдатели ОБСЕ. Близкий соратник премьера Албании по СП экс-мэр Тираны Эрион Велиай проголосовал в СИЗО города Дуррес, где ожидает суда по подозрению в хищении не менее 1,1 миллиона евро бюджетных средств. Бывший депутат от оппозиционной ДП Эрвин Салиани также проголосовал в тюрьме в городе Фиери, где отбывает годовой срок за сфабрикованные, по мнению суда, обвинения в коррупции в адрес руководства правящей партии. Полиция Албании указала ранее, что задержала своего сотрудника Эсата Джура в муниципалитете Пешкопия, который открыл стрельбу, после того как представитель оппозиционной ДП Джемаль Джюнкши обвинил его сына, кандидата от правящей СП Даниела Джура, в подкупе избирателей. О пострадавших не сообщалось. МВД Албании сообщала о десятках нарушениях избирательного законодательства различными участниками гонки. Так сторонники оппозиционной ДП остановили 10 мая в муниципалитет Клос два автомобиля, в которы, по их данным, социалисты перевозили деньги для подкупа избирателей. Полиция обнаружила при обыске 4,5 тысячи долларов, 1000 британских фунтов и талоны на топливо, ведется расследование. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и всего региона Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство в 74 из 140 мест в заксобрании.
https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html
https://ria.ru/20250210/albaniya-1998505618.html
https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html
албания
тирана (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016442691_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_4b2ae49e3c031c408088105e4292734b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, албания, тирана (город), эди рама, обсе
В мире, Авто, Албания, Тирана (город), Эди Рама, ОБСЕ
Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент

Правящая Соцпартия Албании получает 52,95% голосов на выборах в парламент

© AP Photo / Vlasov SulajЛидер Социалистической партии Албании Эди Рама голосует на всеобщих выборах. 11 мая 2025
Лидер Социалистической партии Албании Эди Рама голосует на всеобщих выборах. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Vlasov Sulaj
Лидер Социалистической партии Албании Эди Рама голосует на всеобщих выборах. 11 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В воскресенье в Албании состоялись выборы в парламент. Всего на 140 мест в заксобрании претендуют 53 партии и 3 предвыборных коалиции, фавориты - правящая СП премьера Эди Рамы и Демократическая партия (ДП) бывшего президента и экс-премьера Сали Бериша. Правом голоса обладали 3,7 миллиона албанских граждан.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Албанию водят за нос по теме евроинтеграции, заявил российский посол
25 сентября 2024, 08:21
Согласно опубликованным обработанным данным с 1273 из 5225 участков, премьерская партия получает 52,95% поддержки, крупнейшая оппозиционная ДП - 34,11% в парламенте. Остальные партии и движения отстают с большим отрывом - 3,76% получает Социал-демократическая партия и 3,48% - движение NISMA, остальные ещё меньше и претендуют на один-два-три мандата.
Явка в воскресенье была низкой. Согласно обнародованным на брифинге данным ЦИК, проголосовали 41,6% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах четыре года назад.
Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – 3 мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%.
За ходом голосования наблюдают миссии из 19 государств, а также наблюдатели ОБСЕ.
Близкий соратник премьера Албании по СП экс-мэр Тираны Эрион Велиай проголосовал в СИЗО города Дуррес, где ожидает суда по подозрению в хищении не менее 1,1 миллиона евро бюджетных средств. Бывший депутат от оппозиционной ДП Эрвин Салиани также проголосовал в тюрьме в городе Фиери, где отбывает годовой срок за сфабрикованные, по мнению суда, обвинения в коррупции в адрес руководства правящей партии.
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Мэра столицы Албании арестовали по подозрению в коррупции
10 февраля, 22:02
Полиция Албании указала ранее, что задержала своего сотрудника Эсата Джура в муниципалитете Пешкопия, который открыл стрельбу, после того как представитель оппозиционной ДП Джемаль Джюнкши обвинил его сына, кандидата от правящей СП Даниела Джура, в подкупе избирателей. О пострадавших не сообщалось.
МВД Албании сообщала о десятках нарушениях избирательного законодательства различными участниками гонки. Так сторонники оппозиционной ДП остановили 10 мая в муниципалитет Клос два автомобиля, в которы, по их данным, социалисты перевозили деньги для подкупа избирателей. Полиция обнаружила при обыске 4,5 тысячи долларов, 1000 британских фунтов и талоны на топливо, ведется расследование.
Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и всего региона Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство в 74 из 140 мест в заксобрании.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Страны Балкан не должны идти в ЕС, заявил президент Республики Сербской
9 января, 00:51
 
В миреАвтоАлбанияТирана (город)Эди РамаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала