https://ria.ru/20250512/albaniya-2016421005.html

Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент

Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 12.05.2025

Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент

Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:46:00+03:00

2025-05-12T08:46:00+03:00

2025-05-12T10:59:00+03:00

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БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В воскресенье в Албании состоялись выборы в парламент. Всего на 140 мест в заксобрании претендуют 53 партии и 3 предвыборных коалиции, фавориты - правящая СП премьера Эди Рамы и Демократическая партия (ДП) бывшего президента и экс-премьера Сали Бериша. Правом голоса обладали 3,7 миллиона албанских граждан. Согласно опубликованным обработанным данным с 1273 из 5225 участков, премьерская партия получает 52,95% поддержки, крупнейшая оппозиционная ДП - 34,11% в парламенте. Остальные партии и движения отстают с большим отрывом - 3,76% получает Социал-демократическая партия и 3,48% - движение NISMA, остальные ещё меньше и претендуют на один-два-три мандата. Явка в воскресенье была низкой. Согласно обнародованным на брифинге данным ЦИК, проголосовали 41,6% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах четыре года назад. Согласно местному избирательному законодательству страна поделена на 12 округов, каждый из которых дает определенное число мест в парламенте, меньше всего муниципалитет Кукес – 3 мандата, больше всего Тирана – 37 мандатов, избирательный ценз составляет всего 1%. За ходом голосования наблюдают миссии из 19 государств, а также наблюдатели ОБСЕ. Близкий соратник премьера Албании по СП экс-мэр Тираны Эрион Велиай проголосовал в СИЗО города Дуррес, где ожидает суда по подозрению в хищении не менее 1,1 миллиона евро бюджетных средств. Бывший депутат от оппозиционной ДП Эрвин Салиани также проголосовал в тюрьме в городе Фиери, где отбывает годовой срок за сфабрикованные, по мнению суда, обвинения в коррупции в адрес руководства правящей партии. Полиция Албании указала ранее, что задержала своего сотрудника Эсата Джура в муниципалитете Пешкопия, который открыл стрельбу, после того как представитель оппозиционной ДП Джемаль Джюнкши обвинил его сына, кандидата от правящей СП Даниела Джура, в подкупе избирателей. О пострадавших не сообщалось. МВД Албании сообщала о десятках нарушениях избирательного законодательства различными участниками гонки. Так сторонники оппозиционной ДП остановили 10 мая в муниципалитет Клос два автомобиля, в которы, по их данным, социалисты перевозили деньги для подкупа избирателей. Полиция обнаружила при обыске 4,5 тысячи долларов, 1000 британских фунтов и талоны на топливо, ведется расследование. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и всего региона Западных Балкан женщин-министров оказалось подавляющее большинство. Перед тем по результатам парламентских выборов правящая с 2013 года Социалистическая партия нынешнего премьера Албании получила большинство в 74 из 140 мест в заксобрании.

https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html

https://ria.ru/20250210/albaniya-1998505618.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866875.html

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Ольга Фомченкова

в мире, авто, албания, тирана (город), эди рама, обсе