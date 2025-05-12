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Умерла актриса из сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо"
Умерла актриса из сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо" - РИА Новости, 12.05.2025
Умерла актриса из сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо"
Актриса сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо" Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет, говорится на ее официальном сайте. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:26:00+03:00
2025-05-12T11:26:00+03:00
2025-05-12T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Актриса сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо" Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет, говорится на ее официальном сайте."11.05.2025 — невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас... Теперь это спектакль и ее памяти", — говорится в тексте.Отмечается, что 22 июня 2025 года в музее-театре "Булгаковский дом" покажут постановку "Вдовий пароход" по одноименной пьесе Ирины Грековой, над сценарием которой работала артистка.Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 в Москве. С 1993 года она играла в Театре им. Моссовета. Моховая также работала на радио "Книга" и "Вера", озвучивала мультфильмы иучаствовала в дубляже кинокартин. Она играла в сериалах "Обручальное кольцо", "Следаки" и "Свидетели".
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москва, общество
Культура, Москва, Общество
Умерла актриса из сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо"
Умерла актриса из сериалов "Следаки" и "Обручальное кольцо" Ольга Моховая