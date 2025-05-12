https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html

Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном

Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025

Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном

Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном, сообщил News18. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:39:00+03:00

2025-05-12T08:39:00+03:00

2025-05-12T11:02:00+03:00

обострение отношений между индией и пакистаном

операция синдур в пакистане

пакистан

кашмир

индия

в мире

дональд трамп

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном, сообщил News18."Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном", — уточнил телеканал.Там добавили, что уведомление для летчиков выпустят после указаний ВВС Индии.На фоне эскалации напряженности с Пакистаном власти страны закрыли 32 из 487 аэропортов.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

https://ria.ru/20250511/kashmir-2016336720.html

https://ria.ru/20250512/indiya-2016416056.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

пакистан

кашмир

индия

нью-дели

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обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане, пакистан, кашмир, индия, в мире, дональд трамп, нью-дели