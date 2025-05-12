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Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
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08:39 12.05.2025 (обновлено: 11:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html
Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном
Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном
Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном, сообщил News18. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:39:00+03:00
2025-05-12T11:02:00+03:00
обострение отношений между индией и пакистаном
операция синдур в пакистане
пакистан
кашмир
индия
в мире
дональд трамп
нью-дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном, сообщил News18."Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном", — уточнил телеканал.Там добавили, что уведомление для летчиков выпустят после указаний ВВС Индии.На фоне эскалации напряженности с Пакистаном власти страны закрыли 32 из 487 аэропортов.В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html
https://ria.ru/20250511/kashmir-2016336720.html
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пакистан
кашмир
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обострение отношений между индией и пакистаном, операция синдур в пакистане, пакистан, кашмир, индия, в мире, дональд трамп, нью-дели
Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Операция Синдур в Пакистане, Пакистан, Кашмир, Индия, В мире, Дональд Трамп, Нью-Дели
Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения с Пакистаном

Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения отношений с Пакистаном

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты в индийском аэропорту
Самолеты в индийском аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Самолеты в индийском аэропорту. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые из-за обострения с Пакистаном, сообщил News18.
"Управление аэропортов Индии и соответствующие авиационные органы выпустили уведомление для летчиков (NOTAM) об открытии 32 аэропортов в северной и западной частях страны, которые были закрыты для гражданских полетов на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном", — уточнил телеканал.
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Там добавили, что уведомление для летчиков выпустят после указаний ВВС Индии.
На фоне эскалации напряженности с Пакистаном власти страны закрыли 32 из 487 аэропортов.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.
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Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
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Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
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Обострение отношений между Индией и ПакистаномОперация Синдур в ПакистанеПакистанКашмирИндияВ миреДональд ТрампНью-Дели
 
 
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