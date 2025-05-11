Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ
Times: главой британской разведки впервые станет женщина
© AP Photo / Alastair GrantШтаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
© AP Photo / Alastair Grant
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования, сообщает издание Times.
"Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6", - пишет издание.
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Times отмечает, что известна личность лишь одной из трех кандидатов - бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.
Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.
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