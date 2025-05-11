https://ria.ru/20250511/zhenschina-2016295001.html

Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ

Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025

Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:27:00+03:00

2025-05-11T06:27:00+03:00

2025-05-11T06:27:00+03:00

в мире

китай

пекин

барбара вудворд

ричард мур

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования, сообщает издание Times. "Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6", - пишет издание. Times отмечает, что известна личность лишь одной из трех кандидатов - бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину. Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.

https://ria.ru/20241115/razvedka-1984033945.html

https://rsport.ria.ru/20250320/koventri-2006279987.html

китай

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, барбара вудворд, ричард мур, британская разведывательная служба mi6