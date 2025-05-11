Рейтинг@Mail.ru
Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zhenschina-2016295001.html
Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ
Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2025
Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ
Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:27:00+03:00
2025-05-11T06:27:00+03:00
в мире
китай
пекин
барбара вудворд
ричард мур
британская разведывательная служба mi6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102679/52/1026795211_0:46:2001:1171_1920x0_80_0_0_f7a32b395ec245050161857a7e0c3bf8.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования, сообщает издание Times. "Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6", - пишет издание. Times отмечает, что известна личность лишь одной из трех кандидатов - бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину. Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.
https://ria.ru/20241115/razvedka-1984033945.html
https://rsport.ria.ru/20250320/koventri-2006279987.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102679/52/1026795211_190:0:1810:1215_1920x0_80_0_0_b0fce5f597694b6db3d2f7986b838040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, барбара вудворд, ричард мур, британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Пекин, Барбара Вудворд, Ричард Мур, Британская разведывательная служба MI6
Главой британской разведки впервые станет женщина, пишут СМИ

Times: главой британской разведки впервые станет женщина

© AP Photo / Alastair GrantШтаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования, сообщает издание Times.
"Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6", - пишет издание.
Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
СМИ рассказали об опасениях британской разведки из-за Трампа
15 ноября 2024, 17:00
Times отмечает, что известна личность лишь одной из трех кандидатов - бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.
Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Президентом МОК впервые в истории избрали женщину
20 марта, 18:27
 
В миреКитайПекинБарбара ВудвордРичард МурБританская разведывательная служба MI6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала