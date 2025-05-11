https://ria.ru/20250511/zemletryasenie-2016292275.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T04:52:00+03:00
2025-05-11T04:52:00+03:00
2025-05-11T04:52:00+03:00
итуруп
тихий океан
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 11 мая в 11.36 (3.36 мск). Эпицентр располагался в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, землетрясение могли ощутить на Итурупе силой 2 балла. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250506/kurily-2015208101.html
итуруп
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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итуруп, тихий океан, происшествия
Итуруп, Тихий океан, Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6