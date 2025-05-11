https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016352649.html

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 11.05.2025

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:46:00+03:00

2025-05-11T15:46:00+03:00

2025-05-11T15:55:00+03:00

в мире

вануату

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016354154_0:202:3074:1931_1920x0_80_0_0_ac558907b6fad797a50e7db4a9b8b8eb.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 11.22 по времени UTC (14.22 мск) в 7 километрах к северо-западу от столицы Вануату, города Порт-Вила, с населением около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.

https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016330808.html

вануату

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вануату, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)