https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016352649.html
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 11.05.2025
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:46:00+03:00
2025-05-11T15:46:00+03:00
2025-05-11T15:55:00+03:00
в мире
вануату
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 11.22 по времени UTC (14.22 мск) в 7 километрах к северо-западу от столицы Вануату, города Порт-Вила, с населением около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016330808.html
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в мире, вануату, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Вануату, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в тихоокеанском государстве Вануату