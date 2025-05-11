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В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 11.05.2025
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15:46 11.05.2025 (обновлено: 15:55 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016352649.html
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 11.05.2025
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:46:00+03:00
2025-05-11T15:55:00+03:00
в мире
вануату
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 11.22 по времени UTC (14.22 мск) в 7 километрах к северо-западу от столицы Вануату, города Порт-Вила, с населением около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
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вануату
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в мире, вануату, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Вануату, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в тихоокеанском государстве Вануату

© Getty Images / @ Didier MartiВануату
Вануату - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / @ Didier Marti
Вануату. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано на территории тихоокеанского государства Вануату, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 11.22 по времени UTC (14.22 мск) в 7 километрах к северо-западу от столицы Вануату, города Порт-Вила, с населением около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.
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В миреВануатуЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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