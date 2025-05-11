https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016330808.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 11.05.2025

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:50:00+03:00

2025-05-11T12:50:00+03:00

2025-05-11T13:22:00+03:00

в мире

индонезия

ачех (провинция)

северная суматра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016334827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_351a8ead24be6dd9a12790912fbf0a38.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. "Землетрясение произошло в 15.57 по западно-индонезийскому времени (11.57 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. Землетрясение также ощущалось в нескольких районах Северной Суматры. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.

https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016316670.html

https://ria.ru/20250508/zemletryasenie-2015722347.html

индонезия

ачех (провинция)

северная суматра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, ачех (провинция), северная суматра