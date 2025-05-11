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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 11.05.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:50:00+03:00
2025-05-11T12:50:00+03:00
2025-05-11T13:22:00+03:00
в мире
индонезия
ачех (провинция)
северная суматра
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 45 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. "Землетрясение произошло в 15.57 по западно-индонезийскому времени (11.57 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. Землетрясение также ощущалось в нескольких районах Северной Суматры. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016316670.html
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индонезия
ачех (провинция)
северная суматра
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в мире, индонезия, ачех (провинция), северная суматра
В мире, Индонезия, Ачех (провинция), Северная Суматра
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе индонезийской провинции Ачех