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Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 11.05.2025
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10:56 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016316670.html
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 11.05.2025
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло днем в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:56:00+03:00
2025-05-11T10:56:00+03:00
северо-курильск
охотское море
парамушир
елена семенова
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло днем в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 11 мая в 16.00 (8.00 мск). Его эпицентр находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 127 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
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северо-курильск
охотское море
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северо-курильск, охотское море, парамушир, елена семенова, общество
Северо-Курильск, Охотское море, Парамушир, Елена Семенова, Общество
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья северных Курил

CC BY 2.5 / Victor Morozov / Остров Шумшу
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
CC BY 2.5 / Victor Morozov /
Остров Шумшу. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло днем в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 11 мая в 16.00 (8.00 мск). Его эпицентр находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 127 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
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Северо-КурильскОхотское мореПарамуширЕлена СеменоваОбщество
 
 
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