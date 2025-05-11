https://ria.ru/20250511/zemletryasenie--2016316670.html
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 11.05.2025
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло днем в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:56:00+03:00
2025-05-11T10:56:00+03:00
2025-05-11T10:56:00+03:00
северо-курильск
охотское море
парамушир
елена семенова
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло днем в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Охотском море 11 мая в 16.00 (8.00 мск). Его эпицентр находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 127 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250508/zemletryasenie-2015722347.html
северо-курильск
охотское море
парамушир
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северо-курильск, охотское море, парамушир, елена семенова, общество
Северо-Курильск, Охотское море, Парамушир, Елена Семенова, Общество
Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья северных Курил