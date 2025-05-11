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В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину - РИА Новости, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал в Telegram ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:13:00+03:00
2025-05-11T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал в Telegram ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры оправданием главы киевского режима для убийства собственного населения."Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше", — написал он сразу после выступления российского лидера перед СМИ.Позднее глава киевского режима и руководитель его офиса Андрей Ермак опубликовали заявления, в которых ответили России ультиматумом о прекращении огня 12 мая.&quot;Две порции оправдательной гнили, получите пожалуйста&quot;, — прокомментировал Дмитрук.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину

Дмитрук: своим ответом Путину Зеленский хочет оправдать убийства украинцев

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал в Telegram ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры оправданием главы киевского режима для убийства собственного населения.
"Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше", — написал он сразу после выступления российского лидера перед СМИ.
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Позднее глава киевского режима и руководитель его офиса Андрей Ермак опубликовали заявления, в которых ответили России ультиматумом о прекращении огня 12 мая.
«

"Две порции оправдательной гнили, получите пожалуйста", — прокомментировал Дмитрук.

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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