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В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину - РИА Новости, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал в Telegram ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:13:00+03:00
2025-05-11T18:13:00+03:00
2025-05-11T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал в Telegram ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать переговоры оправданием главы киевского режима для убийства собственного населения."Ждем новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше", — написал он сразу после выступления российского лидера перед СМИ.Позднее глава киевского режима и руководитель его офиса Андрей Ермак опубликовали заявления, в которых ответили России ультиматумом о прекращении огня 12 мая."Две порции оправдательной гнили, получите пожалуйста", — прокомментировал Дмитрук.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Дмитрук: своим ответом Путину Зеленский хочет оправдать убийства украинцев