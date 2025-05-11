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Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции - РИА Новости, 11.05.2025
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20:16 11.05.2025 (обновлено: 20:37 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016382371.html
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции - РИА Новости, 11.05.2025
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции
Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:16:00+03:00
2025-05-11T20:37:00+03:00
турция
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг."Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский в социальной сети X.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
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турция, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
Турция, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
"Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский в социальной сети X.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Раде раскрыли замысел Зеленского в ответе Путину
Вчера, 18:13
 
ТурцияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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