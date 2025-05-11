https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016382371.html

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции - РИА Новости, 11.05.2025

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:16:00+03:00

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турция

россия

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг."Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский в социальной сети X.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

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турция, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков