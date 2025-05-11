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Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве
Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве - РИА Новости, 11.05.2025
Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве
Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:04:00+03:00
2025-05-11T00:04:00+03:00
2025-05-11T00:04:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Киев перешел от угроз к демаршам. МИД Украины выразил протест странам, лидеры которых приехали в Москву на празднование 80-летия Великой Победы... Не Зеленскому и Ко указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память. Все эти вопли - лишнее свидетельство провала антироссийского перформанса в Киеве", - написал он. При этом Слуцкий напомнил, что за несколько дней до парада Победы в Москве Зеленский и "его приспешники" грозили нанести удары по Красной площади и "не гарантировали" безопасность иностранным гостям. "Сейчас же послам было указано, что киевский режим "не позволит воровать память о прошлом", - отметил депутат. Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, МИД Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве
Слуцкий: Зеленский не может указывать главам стран, как чтить истинную память