https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016270206.html

Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве

Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве - РИА Новости, 11.05.2025

Слуцкий заявил о провале антироссийского перформанса в Киеве

Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:04:00+03:00

2025-05-11T00:04:00+03:00

2025-05-11T00:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Киев перешел от угроз к демаршам. МИД Украины выразил протест странам, лидеры которых приехали в Москву на празднование 80-летия Великой Победы... Не Зеленскому и Ко указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память. Все эти вопли - лишнее свидетельство провала антироссийского перформанса в Киеве", - написал он. При этом Слуцкий напомнил, что за несколько дней до парада Победы в Москве Зеленский и "его приспешники" грозили нанести удары по Красной площади и "не гарантировали" безопасность иностранным гостям. "Сейчас же послам было указано, что киевский режим "не позволит воровать память о прошлом", - отметил депутат. Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016106342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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