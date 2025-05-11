https://ria.ru/20250511/zaliv-2016358214.html

В Иране отреагировали на желание Трампа переименовать Персидский залив

В Иране отреагировали на желание Трампа переименовать Персидский залив - РИА Новости, 11.05.2025

В Иране отреагировали на желание Трампа переименовать Персидский залив

Член президиума парламента Ирана Ахмад Надери в воскресенье от лица всех депутатов исламской республики дал рекомендации президенту США Дональду Трампу... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:26:00+03:00

2025-05-11T16:26:00+03:00

2025-05-11T16:26:00+03:00

в мире

персидский залив

иран

сша

дональд трамп

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Член президиума парламента Ирана Ахмад Надери в воскресенье от лица всех депутатов исламской республики дал рекомендации президенту США Дональду Трампу "почитать книги", чтобы узнать о действительном происхождении названия Персидского залива. "Господин Трамп, Персидский залив и его геополитическое положение даны нам богом и не были получены посредством военных кампаний. Это наша родина, наш дом. Персидский залив расположен в самом сердце Земли и является перекрестком мира. Иран обязан своим завидным положением, особенно своим Персидским заливом, никакой другой силе, кроме всевышнего бога. Если бы вы немного почитали книг, помимо книг об азартных играх, вы бы узнали об иранском происхождении названия (Персидского залива – ред.)", - заявил Надери, слова которого приводит иранское госагентство SNN. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. По словам глава МИД Ирана Аббаса Аракчи, планы Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану. Портал Axios со ссылкой на источники в субботу сообщал, что Трамп 14 мая может провести саммит с участием глав государств Персидского залива в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. Прибытие американского лидера в Эр-Рияд ожидается 13 мая, а уже на следующий день может пройти сам саммит. После него Трамп отправится в Доху, а затем - в Абу-Даби. Главными вопросами в рамках поездок должны стать инвестиции, продажи оружия и сотрудничество в области искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20250508/google-2015726936.html

персидский залив

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, персидский залив, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи