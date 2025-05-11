https://ria.ru/20250511/zaderzhanie-2016396010.html

В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку

В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку - РИА Новости, 11.05.2025

В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку

Полиция задержала в Элисте жителя Калмыкии, который подозревается в нападении на девушку в Волгодонске Ростовской области, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:02:00+03:00

2025-05-11T23:02:00+03:00

2025-05-11T23:02:00+03:00

происшествия

ростовская область

волгодонск

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

элиста

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Элисте жителя Калмыкии, который подозревается в нападении на девушку в Волгодонске Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из республики Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что на 20-летнюю девушку во дворе на улице Гагарина в городе Волгодонске Ростовской области набросился мужчина, который пытался затолкать ее в автомобиль. Девушка активно сопротивлялась, но агрессивный мужчина продолжал тащить ее к машине. На помощь девушке пришел местный житель, ее знакомый 11-летний мальчик, который пытался отбить девушку. Появление ребенка смутило мужчину, который быстро ретировался. "Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области оперативно установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Им оказался 37-летний уроженец республики Калмыкия", - сообщила Волк. Она уточнила, что оперативники задержали злоумышленника в городе Элисте и передали его своим коллегам из Ростовской области. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавила официальный представитель МВД РФ. В свою очередь в СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нападения на девушку в Волгодонске. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен к следователю СК для допроса и проведения необходимых следственных действий, уточнили в ведомстве.

https://rsport.ria.ru/20250510/napadenie-2016257808.html

https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html

ростовская область

волгодонск

россия

элиста

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происшествия, ростовская область, волгодонск, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), элиста, республика калмыкия