Почти 1500 человек участвовали в забеге "Наследники Победы" в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиЗабег "Наследники Победы" в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Забег "Наследники Победы" в Подмосковье
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Почти 1500 участников вышли на старт забега "Наследники Победы", который прошел в Подмосковье на полигоне "Алабино", сообщает пресс-служба облправителства.
Патриотический молодежный забег вот уже 12 лет проводит министерство информации и молодежной политики Московской области. Нынешняя гонка прошла в честь юбилея Великой Победы в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети".
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"Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения", - сказала, открывая гонку, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В ходе гонки парни и девушки в возрасте от 18 до 35 лет, разделившись на команды по 15-20 человек, должны преодолеть полосу препятствий на пересеченной местности. На полигоне "Алабино" в Наро-Фоминске для них была подготовлена 8-километровая трасса, разработанная опытными инструкторами и профессиональными инженерами. Это около 30 препятствий, включая крутые подъемы спуски, водные преграды и грязевые рвы, отвесные стены и рукоходы. В среднем на прохождение всей дистанции уходило порядка 3 часов.
Быстрее всех трассу преодолела команда из Воскресенска, которая в прошлом году также финишировала первой. Почти на полчаса она опередила команду из Волоколамска, которую представляли участники спортивно-патриотического клуба "Спецвзвод". В ее составе — офицеры спецназа Росгвардии, участники СВО, ветераны боевых действий, имеющие, в том числе, государственные награды. Третьей к финишу пришла команда из Звездного городка.
Призерам гонки были вручены кубки, а всем участникам — фирменные жетоны "Наследники Победы".
Помощь в проведении сорвевнования оказали волонтеры, работавшие на регистрации, в фан-зоне, пунктах питания, а также в качестве группы поддержки.