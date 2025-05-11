https://ria.ru/20250511/yanao-2016383905.html

Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.05.2025

Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии

Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:30:00+03:00

2025-05-11T20:30:00+03:00

2025-05-11T20:30:00+03:00

происшествия

пуровский район

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них - сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. "Трое пострадавших находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседница агентства.

https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html

пуровский район

россия

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происшествия, пуровский район, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)