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Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 11.05.2025
Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии
Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:30:00+03:00
2025-05-11T20:30:00+03:00
2025-05-11T20:30:00+03:00
происшествия
пуровский район
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них - сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. "Трое пострадавших находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседница агентства.
https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html
пуровский район
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происшествия, пуровский район, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Пуровский район, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Пострадавшие при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при бурении в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии