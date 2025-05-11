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На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека - РИА Новости, 11.05.2025
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20:15 11.05.2025 (обновлено: 20:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/yanao-2016382277.html
На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека
На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека - РИА Новости, 11.05.2025
На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека
Три человека пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в ООО "Харампурнефтегаз"... РИА Новости, 11.05.2025
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2025-05-11T20:51:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
происшествия
роснефть
пуровский район
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Три человека пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в ООО "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти"). "Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций", — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пострадавшие в тяжелом состоянии с ожогами разной степени поражения находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы.Оперативные службы устраняют последствия происшествия. На предприятии создали комиссию для выяснения причин инцидента.Окружные управления СК России и прокуратуры начали проверку. При этом в ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что их подразделения не привлекали к ликвидации ЧП.
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россия
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, происшествия, роснефть, пуровский район
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия, Происшествия, Роснефть, Пуровский район
На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека

В ЯНАО 3 работника пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ

© Кадр видео из соцсетейАвария при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО
Авария при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Авария при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Три человека пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в ООО "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти").
"Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций", — говорится в заявлении.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пострадавшие в тяжелом состоянии с ожогами разной степени поражения находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы.
Оперативные службы устраняют последствия происшествия. На предприятии создали комиссию для выяснения причин инцидента.
Окружные управления СК России и прокуратуры начали проверку. При этом в ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что их подразделения не привлекали к ликвидации ЧП.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияПроисшествияРоснефтьПуровский район
 
 
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