https://ria.ru/20250511/yanao-2016382277.html

На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека

На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека - РИА Новости, 11.05.2025

На Ямале при ЧП во время проведения буровых работ пострадали три человека

Три человека пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в ООО "Харампурнефтегаз"... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:15:00+03:00

2025-05-11T20:15:00+03:00

2025-05-11T20:51:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

происшествия

роснефть

пуровский район

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Три человека пострадали при нештатной ситуации во время буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в ООО "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти"). "Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них — сотрудники подрядных организаций", — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пострадавшие в тяжелом состоянии с ожогами разной степени поражения находятся в реанимационном отделении Ноябрьской городской больницы.Оперативные службы устраняют последствия происшествия. На предприятии создали комиссию для выяснения причин инцидента.Окружные управления СК России и прокуратуры начали проверку. При этом в ГУ МЧС сообщили РИА Новости, что их подразделения не привлекали к ликвидации ЧП.

https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html

россия

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, происшествия, роснефть, пуровский район