https://ria.ru/20250511/vsu-2016398817.html

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 11.05.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:54:00+03:00

2025-05-11T23:54:00+03:00

2025-05-11T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате очередного удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель. В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины. Для продолжения лечения бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Он добавил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказывается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия