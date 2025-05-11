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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 11.05.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:54:00+03:00
2025-05-11T23:54:00+03:00
2025-05-11T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате очередного удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель. В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины. Для продолжения лечения бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он. Он добавил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказывается.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: При атаке дрона ВСУ в белгородском селе Богун-Городок пострадал мужчина