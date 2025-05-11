https://ria.ru/20250511/vsu-2016391755.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 12.05.2025

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-11T22:08:00+03:00

2025-05-11T22:08:00+03:00

2025-05-12T00:54:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

рыльск

курская область

александр хинштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016391632_0:458:525:753_1920x0_80_0_0_121add6aca297ea9c36360b2066f80c2.jpg

КУРСК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", — отметил он.Уточняется, что при атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город: на первом этаже находилась автомойка, а на втором — номера. Кроме того, взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома: там выбило стекла в окнах, повреждения получили крыша и гараж. Еще три автомобиля посекло осколками.Хинштейн уточнил, что к месту происшествия направили врачей скорой помощи. Кроме того, там работают спасатели, по поручению врио губернатора туда прибыл глава района. Сведения о последствиях и пострадавших уточняются.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, рыльск, курская область, александр хинштейн, происшествия