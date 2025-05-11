Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 11.05.2025 (обновлено: 00:54 12.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vsu-2016391755.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области - РИА Новости, 12.05.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-11T22:08:00+03:00
2025-05-12T00:54:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016391632_0:458:525:753_1920x0_80_0_0_121add6aca297ea9c36360b2066f80c2.jpg
КУРСК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", — отметил он.Уточняется, что при атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город: на первом этаже находилась автомойка, а на втором — номера. Кроме того, взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома: там выбило стекла в окнах, повреждения получили крыша и гараж. Еще три автомобиля посекло осколками.Хинштейн уточнил, что к месту происшествия направили врачей скорой помощи. Кроме того, там работают спасатели, по поручению врио губернатора туда прибыл глава района. Сведения о последствиях и пострадавших уточняются.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016391632_0:409:525:803_1920x0_80_0_0_bf90418ee9afc0a522ca3bcb78af7499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, рыльск, курская область, александр хинштейн, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

Хинштейн: 3 мирных жителя пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

© Фото : Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", — отметил он.
Боевая работа десантников в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье
Вчера, 17:30
Уточняется, что при атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город: на первом этаже находилась автомойка, а на втором — номера.
Кроме того, взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома: там выбило стекла в окнах, повреждения получили крыша и гараж. Еще три автомобиля посекло осколками.
Хинштейн уточнил, что к месту происшествия направили врачей скорой помощи. Кроме того, там работают спасатели, по поручению врио губернатора туда прибыл глава района. Сведения о последствиях и пострадавших уточняются.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРыльскКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала