ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
Хинштейн: 3 мирных жителя пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
© Фото : Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
© Фото : Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
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КУРСК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли ракетами город Рыльск в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", — отметил он.
Уточняется, что при атаке серьезные повреждения получила гостиница на въезде в город: на первом этаже находилась автомойка, а на втором — номера.
Кроме того, взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома: там выбило стекла в окнах, повреждения получили крыша и гараж. Еще три автомобиля посекло осколками.
Хинштейн уточнил, что к месту происшествия направили врачей скорой помощи. Кроме того, там работают спасатели, по поручению врио губернатора туда прибыл глава района. Сведения о последствиях и пострадавших уточняются.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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