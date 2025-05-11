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При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток - РИА Новости, 11.05.2025
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток
Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:41:00+03:00
2025-05-11T21:41:00+03:00
2025-05-11T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ещё один движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине", - написал губернатор.Гладков уточнил, что 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Он также добавил, что машина получила повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток
Гладков: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Борки пострадал подросток