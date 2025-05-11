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При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток - РИА Новости, 11.05.2025

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:41:00+03:00

2025-05-11T21:41:00+03:00

2025-05-11T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Ещё один движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине", - написал губернатор.Гладков уточнил, что 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Он также добавил, что машина получила повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков