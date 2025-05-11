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Белгородский губернатор рассказал о повреждениях после атаки дронов ВСУ
Белгородский губернатор рассказал о повреждениях после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
Белгородский губернатор рассказал о повреждениях после атаки дронов ВСУ
Производственное предприятие, частый дом и два автомобиля атаковали украинские беспилотники в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:46:00+03:00
2025-05-11T18:46:00+03:00
2025-05-11T18:49:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Производственное предприятие, частый дом и два автомобиля атаковали украинские беспилотники в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. В селе Архангельское Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждено остекление. В Валуйском округе в селе Соболевка беспилотник ударил по производственному предприятию", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в поселке Уразово от детонации FPV-дрона посечен припаркованный легковой автомобиль. Еще одна машина повреждена в результате атаки беспилотника на участке автодороги Аркатово - Посохово. В селе Чайки Белгородского района дрон сдетонировал в воздухе - в одном из корпусов сельхозпредприятия повреждены окна, подытожил Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Белгородский губернатор рассказал о повреждениях после атаки дронов ВСУ
Гладков: БПЛА ВСУ повредили предприятие, дом и автомобили в Белгородской области