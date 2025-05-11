https://ria.ru/20250511/vsu-2016372110.html

При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области

При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025

При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области

Одна женщина и двое мужчин погибли за последние сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:33:00+03:00

2025-05-11T18:33:00+03:00

2025-05-11T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Одна женщина и двое мужчин погибли за последние сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии в Голопристанском МО погибли двое мирных жителей: в селе Новофедоровка - мужчина 1978 года рождения, в селе Рыбальче - женщина 1961 года рождения. В Новокаховском ГО в городе Новая Каховка осколки снаряда унесли жизнь мужчины 1952 года рождения", - написал Сальдо в Telegram-канале. Он также отметил, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения. "В поселке городского типа Днепряны полностью сгорел неэксплуатируемый жилой дом площадью 120 квадратных метров. В поселке городского типа Чаплинка уничтожен легковой автомобиль. В селе Малая Лепетиха (Великолепетихский МО) повреждены крыша и окна жилого дома, а также разрушен ещё один дом", - говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что всего за сутки противник выпустил 38 снарядов. Удары также наносились по Алешкам, Каховке, Голой Пристани, Князе-Григорьевке и Великой Лепетихе.

https://ria.ru/20250511/vsu-2016325084.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины