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При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 11.05.2025 (обновлено: 18:36 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vsu-2016372110.html
При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области
При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025
При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области
Одна женщина и двое мужчин погибли за последние сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:33:00+03:00
2025-05-11T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Одна женщина и двое мужчин погибли за последние сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии в Голопристанском МО погибли двое мирных жителей: в селе Новофедоровка - мужчина 1978 года рождения, в селе Рыбальче - женщина 1961 года рождения. В Новокаховском ГО в городе Новая Каховка осколки снаряда унесли жизнь мужчины 1952 года рождения", - написал Сальдо в Telegram-канале. Он также отметил, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения. "В поселке городского типа Днепряны полностью сгорел неэксплуатируемый жилой дом площадью 120 квадратных метров. В поселке городского типа Чаплинка уничтожен легковой автомобиль. В селе Малая Лепетиха (Великолепетихский МО) повреждены крыша и окна жилого дома, а также разрушен ещё один дом", - говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что всего за сутки противник выпустил 38 снарядов. Удары также наносились по Алешкам, Каховке, Голой Пристани, Князе-Григорьевке и Великой Лепетихе.
https://ria.ru/20250511/vsu-2016325084.html
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаках ВСУ погибли три жителя Херсонской области

Сальдо: при атаках ВСУ за сутки погибли три мирных жителя Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Голопристанском МО Херсонской области. 11 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Голопристанском МО Херсонской области. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Голопристанском МО Херсонской области. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Одна женщина и двое мужчин погибли за последние сутки в результате обстрелов Херсонской области со стороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа в результате киевской агрессии в Голопристанском МО погибли двое мирных жителей: в селе Новофедоровка - мужчина 1978 года рождения, в селе Рыбальче - женщина 1961 года рождения. В Новокаховском ГО в городе Новая Каховка осколки снаряда унесли жизнь мужчины 1952 года рождения", - написал Сальдо в Telegram-канале.
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Он также отметил, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения.
"В поселке городского типа Днепряны полностью сгорел неэксплуатируемый жилой дом площадью 120 квадратных метров. В поселке городского типа Чаплинка уничтожен легковой автомобиль. В селе Малая Лепетиха (Великолепетихский МО) повреждены крыша и окна жилого дома, а также разрушен ещё один дом", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что всего за сутки противник выпустил 38 снарядов. Удары также наносились по Алешкам, Каховке, Голой Пристани, Князе-Григорьевке и Великой Лепетихе.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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