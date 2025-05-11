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Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 11.05.2025 (обновлено: 16:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vsu-2016354034.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией
Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти на российскую территорию со стороны Сумской области, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:54:00+03:00
2025-05-11T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
сумская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти на российскую территорию со стороны Сумской области, сообщил РИА Новости боец сводной артиллерийской группы с позывным Оптима."Произвели работу по пехоте в количестве семи человек. Засекли их на моменте движения, и быстро парни навелись и открыли огонь. Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности —пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу", — рассказал он, уточнив, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область.После того как по группе украинских боевиков нанесли серию ударов, на подмогу им попыталась выдвинуться французская БМП, которую атаковали расчеты БПЛА "Ахмат", добавил Оптима.По его словам, российские бойцы действовали в составе группировки войск "Север" и при поддержке других подразделений.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
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"Ахмат" уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу в Сумской области – боец
Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в составе группировки "Север" при поддержке других подразделений спецназа уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся со стороны Сумской области зайти на территорию Белгородской области. Об этом рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы с позывным "Оптима".
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россия, белгородская область, сумская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Сумская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией

Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти в Белгородскую область

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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти на российскую территорию со стороны Сумской области, сообщил РИА Новости боец сводной артиллерийской группы с позывным Оптима.
"Произвели работу по пехоте в количестве семи человек. Засекли их на моменте движения, и быстро парни навелись и открыли огонь. Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности —пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу", — рассказал он, уточнив, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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После того как по группе украинских боевиков нанесли серию ударов, на подмогу им попыталась выдвинуться французская БМП, которую атаковали расчеты БПЛА "Ахмат", добавил Оптима.
По его словам, российские бойцы действовали в составе группировки войск "Север" и при поддержке других подразделений.
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.
Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьСумская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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