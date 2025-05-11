https://ria.ru/20250511/vsu-2016354034.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией - РИА Новости, 11.05.2025
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией
Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти на российскую территорию со стороны Сумской области, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:54:00+03:00
2025-05-11T15:54:00+03:00
2025-05-11T16:51:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти на российскую территорию со стороны Сумской области, сообщил РИА Новости боец сводной артиллерийской группы с позывным Оптима."Произвели работу по пехоте в количестве семи человек. Засекли их на моменте движения, и быстро парни навелись и открыли огонь. Мы наносили одновременно огонь по двум целям. Разбивали укрытые позиции противника, и на открытой местности —пехоту противника, которая решила двигаться и пройти через границу", — рассказал он, уточнив, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область.После того как по группе украинских боевиков нанесли серию ударов, на подмогу им попыталась выдвинуться французская БМП, которую атаковали расчеты БПЛА "Ахмат", добавил Оптима.По его словам, российские бойцы действовали в составе группировки войск "Север" и при поддержке других подразделений.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
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"Ахмат" уничтожил группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу в Сумской области – боец
Танкисты группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в составе группировки "Север" при поддержке других подразделений спецназа уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся со стороны Сумской области зайти на территорию Белгородской области.
Об этом рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы с позывным "Оптима".
2025-05-11T15:54
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Сумская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся пересечь границу с Россией
Бойцы "Ахмата" уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся зайти в Белгородскую область