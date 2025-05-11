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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 50... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:12:00+03:00

2025-05-11T12:12:00+03:00

2025-05-11T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 50 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, херсон, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)