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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 50... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:12:00+03:00
2025-05-11T12:12:00+03:00
2025-05-11T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 50 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки