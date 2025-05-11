https://ria.ru/20250511/vsu--2016324764.html

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:09:00+03:00

2025-05-11T12:09:00+03:00

2025-05-11T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили свыше 150 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф)