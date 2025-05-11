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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:09:00+03:00
2025-05-11T12:09:00+03:00
2025-05-11T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили свыше 150 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки