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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 11.05.2025 (обновлено: 12:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vsu--2016324764.html
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:09:00+03:00
2025-05-11T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
карл маркс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили свыше 150 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сообщении.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, карл маркс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Карл Маркс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" с момента окончания действия перемирия нанесла поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника в зоне группировки составили свыше 150 военнослужащих и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьКарл МарксМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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