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ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:08:00+03:00
2025-05-11T12:08:00+03:00
2025-05-11T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 80 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, северск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Северск
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки