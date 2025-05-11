https://ria.ru/20250511/vsu--2016324451.html

ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:08:00+03:00

2025-05-11T12:08:00+03:00

2025-05-11T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск после окончания действия режима прекращения огня Вооруженными силами РФ, сообщило в воскресенье министерство обороны России."Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 80 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, северск