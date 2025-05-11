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Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня - РИА Новости, 11.05.2025
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня
Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:08:00+03:00
2025-05-11T12:08:00+03:00
2025-05-11T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции - с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня
Минобороны: ВС России все время перемирия соблюдали прекращение огня