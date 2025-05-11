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Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 11.05.2025 (обновлено: 12:19 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vs-2016324560.html
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня - РИА Новости, 11.05.2025
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня
Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:08:00+03:00
2025-05-11T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции - с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского ведомства.
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Ольга Фомченкова
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня

Минобороны: ВС России все время перемирия соблюдали прекращение огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции - с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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