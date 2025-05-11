https://ria.ru/20250511/vs-2016324560.html

Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня

Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня - РИА Новости, 11.05.2025

Российские военные все время перемирия соблюдали прекращение огня

Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:08:00+03:00

2025-05-11T12:08:00+03:00

2025-05-11T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции - с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность