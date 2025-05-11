https://ria.ru/20250511/vrach-2016288726.html

Врач развеяла миф о пользе бананов

Врач развеяла миф о пользе бананов - РИА Новости, 11.05.2025

Врач развеяла миф о пользе бананов

Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании, заявила РИА Новости эндокринолог... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:10:00+03:00

2025-05-11T03:10:00+03:00

2025-05-11T04:40:00+03:00

общество

наталья новикова

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова."К сожалению, сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — сказала она.Кроме того, по словам эндокринолога, высокое содержание магния в банане — миф. Поэтому в рационе его лучше заменить на другие продукты."Если говорить о магнии, то в банане этого магния "кот наплакал", да еще неизвестно какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью", — добавила Новикова.Тем не менее этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке, заключила она.

https://ria.ru/20250506/dietolog-2015182712.html

https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наталья новикова