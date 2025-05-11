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Врач развеяла миф о пользе бананов - РИА Новости, 11.05.2025
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03:10 11.05.2025 (обновлено: 04:40 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/vrach-2016288726.html
Врач развеяла миф о пользе бананов
Врач развеяла миф о пользе бананов - РИА Новости, 11.05.2025
Врач развеяла миф о пользе бананов
Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании, заявила РИА Новости эндокринолог... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:10:00+03:00
2025-05-11T04:40:00+03:00
общество
наталья новикова
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова."К сожалению, сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — сказала она.Кроме того, по словам эндокринолога, высокое содержание магния в банане — миф. Поэтому в рационе его лучше заменить на другие продукты."Если говорить о магнии, то в банане этого магния "кот наплакал", да еще неизвестно какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью", — добавила Новикова.Тем не менее этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке, заключила она.
https://ria.ru/20250506/dietolog-2015182712.html
https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html
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общество, наталья новикова
Общество, Наталья Новикова
Врач развеяла миф о пользе бананов

Эндокринолог Новикова назвала бананы не полезным фруктом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бананы — не полезный фрукт из-за высокой калорийности и количества удобрений, которое используется при их выращивании, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
"К сожалению, сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все, что есть, в основном в теплых странах выращивают, используя бесконтрольное количество удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов, а мы едим это. Поэтому никакой пользы в них, я считаю, нет. Это может быть вкусно, но не полезно. Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть", — сказала она.
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Кроме того, по словам эндокринолога, высокое содержание магния в банане — миф. Поэтому в рационе его лучше заменить на другие продукты.
«
"Если говорить о магнии, то в банане этого магния "кот наплакал", да еще неизвестно какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью", — добавила Новикова.
Тем не менее этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке, заключила она.
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ОбществоНаталья Новикова
 
 
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