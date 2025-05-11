https://ria.ru/20250511/voda-2016313275.html
В Сочи прогнозируют повышение уровня воды в реках
В Сочи прогнозируют повышение уровня воды в реках - РИА Новости, 11.05.2025
В Сочи прогнозируют повышение уровня воды в реках
Повышение уровня воды в реках прогнозируют в Сочи и Сириусе из-за продолжительных дождей и таяния снега в горном кластере, сообщает в Telegram-канале городская... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:38:00+03:00
2025-05-11T10:38:00+03:00
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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Повышение уровня воды в реках прогнозируют в Сочи и Сириусе из-за продолжительных дождей и таяния снега в горном кластере, сообщает в Telegram-канале городская администрация. "В горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками в виде дождя может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. Дожди в Сочи и Сириусе продолжатся ближайшие полтора суток - 11 и 12 мая, уточняют городские власти. Рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и походов в горы.
https://ria.ru/20250505/ishim-2015009935.html
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общество, сочи
В Сочи прогнозируют повышение уровня воды в реках
Повышение уровня воды в реках прогнозируют в Сочи и Сириусе из-за дождей