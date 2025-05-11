https://ria.ru/20250511/vetnam-2016329294.html

Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама

Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 11.05.2025

Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:40:00+03:00

2025-05-11T12:40:00+03:00

2025-05-11T12:40:00+03:00

вьетнам

россия

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то лам

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщили в пресс-службе Морколлегии. "Патрушев и То Лам обсудили вопросы взаимовыгодных российско-вьетнамских партнерских отношений в сфере морской деятельности. Уделено внимание углублению двустороннего сотрудничества в области судостроения, функционирования портовой инфраструктуры, выстраивания новых транспортно-логистических цепочек, обучения вьетнамских судостроителей в российских образовательных учреждениях. Кроме того, рассмотрены перспективы научно-технологического взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, москва, николай патрушев, то лам, в мире