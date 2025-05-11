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Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 11.05.2025
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12:40 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/vetnam-2016329294.html
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 11.05.2025
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:40:00+03:00
2025-05-11T12:40:00+03:00
вьетнам
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николай патрушев
то лам
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщили в пресс-службе Морколлегии. "Патрушев и То Лам обсудили вопросы взаимовыгодных российско-вьетнамских партнерских отношений в сфере морской деятельности. Уделено внимание углублению двустороннего сотрудничества в области судостроения, функционирования портовой инфраструктуры, выстраивания новых транспортно-логистических цепочек, обучения вьетнамских судостроителей в российских образовательных учреждениях. Кроме того, рассмотрены перспективы научно-технологического взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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вьетнам, россия, москва, николай патрушев, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Москва, Николай Патрушев, То Лам, В мире
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама

Патрушев обсудил с главой ЦК Компартии Вьетнама партнерство в морской сфере

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Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщили в пресс-службе Морколлегии.
"Патрушев и То Лам обсудили вопросы взаимовыгодных российско-вьетнамских партнерских отношений в сфере морской деятельности. Уделено внимание углублению двустороннего сотрудничества в области судостроения, функционирования портовой инфраструктуры, выстраивания новых транспортно-логистических цепочек, обучения вьетнамских судостроителей в российских образовательных учреждениях. Кроме того, рассмотрены перспективы научно-технологического взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ВьетнамРоссияМоскваНиколай ПатрушевТо ЛамВ мире
 
 
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