https://ria.ru/20250511/vetnam-2016329294.html
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 11.05.2025
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:40:00+03:00
2025-05-11T12:40:00+03:00
2025-05-11T12:40:00+03:00
вьетнам
россия
москва
николай патрушев
то лам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщили в пресс-службе Морколлегии. "Патрушев и То Лам обсудили вопросы взаимовыгодных российско-вьетнамских партнерских отношений в сфере морской деятельности. Уделено внимание углублению двустороннего сотрудничества в области судостроения, функционирования портовой инфраструктуры, выстраивания новых транспортно-логистических цепочек, обучения вьетнамских судостроителей в российских образовательных учреждениях. Кроме того, рассмотрены перспективы научно-технологического взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, москва, николай патрушев, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Москва, Николай Патрушев, То Лам, В мире
Патрушев провел встречу с главой ЦК Компартии Вьетнама
Патрушев обсудил с главой ЦК Компартии Вьетнама партнерство в морской сфере