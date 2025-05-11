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Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам - РИА Новости, 11.05.2025
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10:55 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/vetnam-2016316363.html
Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам
Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам
Зерновой рынок Вьетнама является перспективным направлением для наращивания экспорта российского зерна, заявил РИА Новости директор Федерального центра оценки... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:55:00+03:00
2025-05-11T10:55:00+03:00
экономика
вьетнам
россия
австралия
руслан хасанов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зерновой рынок Вьетнама является перспективным направлением для наращивания экспорта российского зерна, заявил РИА Новости директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов. "В связи с тем что пшеница во Вьетнаме не выращивается, ее внутренний спрос полностью покрывается импортом. В 2024 году Вьетнам закупил 5,45 миллиона тонн пшеницы, из которых 10%, или 531 тысяча тонн, были российского происхождения… Учитывая партнерские отношения России с азиатской страной и доказанную временем конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции Вьетнам можно назвать перспективным рынком", - сказал Хасанов. Он отметил, что объем экспорта российской пшеницы на вьетнамский рынок из года в год постепенно растет. Так, в 2023 году РФ отправила во Вьетнам 144 тысячи тонн этой культуры, а в 2024 году показатель вырос в 3,7 раза. На резкое увеличение поставок в 2023 году повлиял пересмотр Вьетнамом фитосанитарных требований и исключение из перечня карантинно-вредных организмов страны бодяка полевого. Таким образом, в результате совместно проведенной работы надзорных органов обеих стран экспортные партии российской пшеницы могут беспрепятственно поставляться на рынок Вьетнама. "Мы можем наблюдать довольно высокую конкуренцию на вьетнамском рынке зерна. Но, несмотря на это, потенциал России как одной из ведущих агарных стран мира и первого мирового поставщика пшеницы позволит нашей стране занять достойную позицию и укрепиться на рынке Вьетнама. У нас есть большой опыт и развитая логистика, что, несомненно, сыграет положительную роль в наращивании экспорта зерновых культур", - подчеркнул эксперт. Вьетнам также является крупным покупателем кукурузы, импорт которой только за прошлый год составил 12,3 миллиона тонн. При этом, по данным ЦОК АПК, доля России составила всего 1% от общего импорта страной этой культуры, или 123 тысячи тонн. Среди поставщиков-лидеров на первом месте Бразилия (24% от общего объема), следом за ней – Украина (23%), и замыкает тройку Австралия – 21%. Страна импортирует и другую зерновую продукцию, например сою, соевые шрот и жмых, а также ячмень. В настоящее время, по словам Хасанова, ячмень из России во Вьетнам не поставляется, а главным поставщиком данной культуры является Австралия, которая занимает на вьетнамском рынке 94% от всего объема импорта ячменя. "Данный рынок почти не исследован российскими экспортерами, которые могли бы составить конкуренцию австралийцам. Так, одним из конкурентных преимуществ отечественного ячменя может стать его цена", - подчеркнул директор ЦОК АПК. По данным центра, в 2024 году во Вьетнам было поставлено 655,1 тысячи тонн российских зерновых и масличных культур. По состоянию на конец апреля показатель составил 95,1 тысячу тонн.
https://ria.ru/20250130/pshenitsa-1996509744.html
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экономика, вьетнам, россия, австралия, руслан хасанов
Экономика, Вьетнам, Россия, Австралия, Руслан Хасанов
Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам

Глава ЦОК АПК Хасанов назвал рынок Вьетнама перспективным для экспорта зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерно пшеницы
Зерно пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерно пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зерновой рынок Вьетнама является перспективным направлением для наращивания экспорта российского зерна, заявил РИА Новости директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов.
"В связи с тем что пшеница во Вьетнаме не выращивается, ее внутренний спрос полностью покрывается импортом. В 2024 году Вьетнам закупил 5,45 миллиона тонн пшеницы, из которых 10%, или 531 тысяча тонн, были российского происхождения… Учитывая партнерские отношения России с азиатской страной и доказанную временем конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции Вьетнам можно назвать перспективным рынком", - сказал Хасанов.
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Он отметил, что объем экспорта российской пшеницы на вьетнамский рынок из года в год постепенно растет. Так, в 2023 году РФ отправила во Вьетнам 144 тысячи тонн этой культуры, а в 2024 году показатель вырос в 3,7 раза. На резкое увеличение поставок в 2023 году повлиял пересмотр Вьетнамом фитосанитарных требований и исключение из перечня карантинно-вредных организмов страны бодяка полевого. Таким образом, в результате совместно проведенной работы надзорных органов обеих стран экспортные партии российской пшеницы могут беспрепятственно поставляться на рынок Вьетнама.
"Мы можем наблюдать довольно высокую конкуренцию на вьетнамском рынке зерна. Но, несмотря на это, потенциал России как одной из ведущих агарных стран мира и первого мирового поставщика пшеницы позволит нашей стране занять достойную позицию и укрепиться на рынке Вьетнама. У нас есть большой опыт и развитая логистика, что, несомненно, сыграет положительную роль в наращивании экспорта зерновых культур", - подчеркнул эксперт.
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Вьетнам также является крупным покупателем кукурузы, импорт которой только за прошлый год составил 12,3 миллиона тонн. При этом, по данным ЦОК АПК, доля России составила всего 1% от общего импорта страной этой культуры, или 123 тысячи тонн. Среди поставщиков-лидеров на первом месте Бразилия (24% от общего объема), следом за ней – Украина (23%), и замыкает тройку Австралия – 21%.
Страна импортирует и другую зерновую продукцию, например сою, соевые шрот и жмых, а также ячмень. В настоящее время, по словам Хасанова, ячмень из России во Вьетнам не поставляется, а главным поставщиком данной культуры является Австралия, которая занимает на вьетнамском рынке 94% от всего объема импорта ячменя. "Данный рынок почти не исследован российскими экспортерами, которые могли бы составить конкуренцию австралийцам. Так, одним из конкурентных преимуществ отечественного ячменя может стать его цена", - подчеркнул директор ЦОК АПК.
По данным центра, в 2024 году во Вьетнам было поставлено 655,1 тысячи тонн российских зерновых и масличных культур. По состоянию на конец апреля показатель составил 95,1 тысячу тонн.
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